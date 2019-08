Le pagelle del Manchester United - Martial rapace. Pogba neutralizzato

Risultato finale: Wolverhampton-Manchester United 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

de Gea 6 - Risponde presente nelle poche volte in cui è chiamato in causa risultando incolpevole in occasione dell'1-1 avversario.

Wan-Bissaka 6,5 - Supporta positivamente la manovra offensiva degli uomini di Solskjær cercando, e non trovando, la giocata decisiva.

Lindelof 6,5 - Guida sapientemente la retroguardia di Solskjær dominando, praticamente sempre, nel gioco aereo.

Maguire 6,5 - Affianca brillantemente Lindelof effettuando diverse chiusure difensive meritevoli di attenzione.

Shaw 5,5 - Controlla timidamente la corsia di sinistra incontrando diverse difficoltà dopo l'ingresso in campo di Traoré.

McTominay 6 - Gestisce numerosi palloni in mezzo al campo non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva.

Pogba 5 - Conquista e fallisce il calcio di rigore del possibile 2-1 macchiando inevitabilmente la sua partita.

James 5,5 - Affonda sistematicamente lungo la fascia di competenza rendendosi protagonista di una prova piuttosto fumosa (dall'89' Andrea Pereira sv - Subentra a James non avendo il giusto tempo per mettersi in mostra).

Lingard 5 - Veste i panni del trequartista fallendo, a volte clamorosamente, una serie di buone palle gol (dall'80' Juan Mata 6 - Sostituisce Lingard conferendo ulteriore classe alla trequarti dei Red Devils).

Rashford 7 - Impensierisce costantemente la retroguardia degli Wolves servendo a Martial l'assist del momentaneo 1-0 (dall'89' Greenwood sv - Prende il posto di Rashford nel finale non riuscendo, nel pochissimo tempo a sua disposizione, a farsi notare).

Martial 7,5 - Riceve un esiguo numero di rifornimenti offensivi adeguati realizzando, al primo pallone degno di nota, la rete dell'1-0 per i Red Devils.