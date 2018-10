Le pagelle del Manchester United - Pogba ad intermittenza, Lukaku isolato

Risultato finale: Manchester United-Juventus 0-1

De Gea 6.5 - Almeno due interventi di spessore per evitare che il passivo assuma proporzioni peggiori per lo United.

Young 5.5 - Ci mette grinta ed impegno il capitano, anche se non sempre è efficace come vorrebbe sulla sua corsia di competenza.

Lindelof 6 - Inizio sottotono per lui, come per l’intero reparto difensivo, ma col passare dei minuti cresce e nella ripresa argina Ronaldo e soci.

Smalling 6 - Porta a casa la sufficienza, nonostante la sofferenza di inizio match. E’ buona l’intesa con il suo compagno di reparto.

Shaw 5.5 - Probabilmente quello che soffre di più le avanzate bianconere nell’arco dei novanta minuti.

Mata 6 - Quando alza i ritmi la squadra inizia a muoversi in maniera molto più pericolosa e il mancino che si ritrova diventa un’arma importante per lo sviluppo del gioco, ma la squadra non sempre si muove in armonia.

Matic 5.5 - Le idee sono sempre giuste, ma la lentezza che contraddistingue le sue giocate spesso lo penalizza quando si imbatte nel pressing bianconero.

Pogba 6 - A tratti scompare dalla partita, ma resta tra i migliori dello United e la migliore occasione dei Red Devils porta la sua firma.

Rashford 5 - Discreta corsa, ma poca convinzione negli affondi. Non riesce a creare seri problemi alla Juventus.

Lukaku 5.5 - Prova a sfruttare i suoi centimetri per provare ad alzare il baricentro della squadra, ma viene lasciato troppo solo dai compagni.

Martial 5.5 - Non punge, nonostante qualche guizzo degno di nota.