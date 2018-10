Le pagelle del Manchester United - Re Mida Martial, Lukaku evanescente

© foto di imago sportfotodienst

De Gea 6 - Vola prima su Kanté, poi su Hazard, nel finale anche bel batti e ribatti in area. Subisce due gol, ma non per demeriti suoi. Il derby spagnolo a distanza con Kepa la vince lui.

Young 6 - Se la cava bene sulla destra non andando troppo in difficoltà nonostante dal suo lato la spinta sia costante. Gioca con determinazione.

Lindelof 5,5 - Qualche stafalcione per limiti tecnici, ma oggi è abbastanza concentrato, segue spesso Morata. Quasi sufficiente.

Smalling 6 - Resta attento per tutti i novanta minuti, nel primo tempo è autore di un paio di chiusure importanti. Certo, qualche piccolo errore c'è, ma rispetto alle altre prestazioni i passi in avanti sono evidenti.

Shaw 6 - Bene in fase di non possesso, non concede nulla a Willian da quel lato. Potrebbe forse spingere in più, ma è sicuramente buona la sua gara.

Mata 6 - Per larghi tratti non si vede in campo, specie nel primo tempo, poi viene fuori abbastanza bene e ha il gran merito di dare l'apporto più corposo all'azione del gol di Martial andando via a David Luiz sulla fascia destra. Dal 75' Herrera s.v.

Matic 6,5 - Come un diesel, la sua prova cresce piano piano. Gran senso tattico, all'inizio resta troppo incollato alla sua posizione e viene quasi messo in mezzo. Poi però usa la fisicità per venirne fuori e dettare legge in mediana per gran parte della ripresa.

Pogba 6 - Comincia male anche l'ex Juve, che però ha dalla sua la classe e le lunghe leve con cui recupera palloni a centrocampo e difficilmente ne perde altri.

Rashford 5,5 - Gioca fuori posizione, sulla destra, e ne risente. Mourinho lo sacrifica. Il punto più alto della sua partita è l'assist preciso per il momentaneo 2-1 di Martial. Dall'85' Sanchez s.v.

Lukaku 5 - Si vede troppo poco e perde tutti i duelli, anche quando la mette sul piano fisico. Mai pericoloso oggi, evanescente.

Martial 7 - L'esatto contrario. Come Re Mida, tutto ciò che tocca diventa oro. Non è sempre nel cuore della manovra, ma realizza due gol, il secondo di pregevole fattura, utilizzando il suo cavallo di battaglia: rientro e tiro a giro. Il migliore. Dall'84' Andreas Pereira s.v.