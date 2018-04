Le pagelle del Manchester United - Sanchez fumoso, delude Pogba

Risultato finale: Manchester United-WBA 0-1

De Gea 6,5 - Non può far nulla sul colpo ravvicinato di Jay Rodriguez, si esalta in avvio di gara con la parata prodigiosa su Livermore.

Valencia 5,5 - In fase offensiva non dispiace mentre in difensiva lascia troppo spazio al diretto avversario McClean che ha tanto spazio per affondare.

Smalling 6 - Poche volte impegnato dagli avanti del WBA, ordinaria amministrazione per il centrale inglese che fa meglio del compagno di reparto.

Lindelof 5,5 - Soffre la fisicità di Rondon, concede spesso molto spazio nel gioco aereo all'attaccante ospite che però non colpisce.

Young 6 - Prende da subito le misure di Phillips, affronta a viso aperto il velocissimo esterno avversario e si propone spesso in fase offensiva. (Dal 76' Rashford sv).

Herrera 5,5 - Non una grandissima prestazione per il centrocampista spagnolo che viene sostituito all'intervallo, perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo dal quale nasce l'occasione di Livermore. C'era però un calcio di rigore ai suoi danni. (Dal 46' Lingard 6 - Ci mette la sua vivacità ma non basta per fare risultato, si rende pericoloso dalla distanza).

Matic 5 - Il livello del gioco del Manchester United aumenta quando sale in cattedra, peccato poi per quel tocco maldestro in area di rigore che regala il gol a Jay Rodriguez.

Pogba 5 - Pomeriggio da dimenticare per il francese ex Juventus, non riesce mai a cambiare passo tra le linee. Si prende un giallo per un'ingenuità evitabile. (Dal 59' Martial 5,5 - Il suo ingresso in campo non sortisce gli effetti desiderati, mai realmente in partita).

Mata 5,5 - Prova ad accendere la luce del Manchester United ma lo fa ad intermittenza, meglio quando si sposta quasi in posizione di trequartista.

Lukaku 5,5 - Sbatte per ben due volte contro il muro di Foster, sfiora il gol di testa nella ripresa ma si perde in marcatura Jay Rodriguez che tutto solo insacca in rete.

Sanchez 5 - Pericoloso nel primo tempo quando prova a creare qualcosa, nel secondo tempo viene spostato sulla destra e scompare letteralmente dalla partita.