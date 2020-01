Le pagelle del Manchester Utd - Ci prova Fred, in ombra Wan Bissaka

Risultato finale: Arsenal-Manchester United 2-0

© foto di Stefano Di Bella

De Gea 6 - Beffato in entrambe le circostanze, per il resto nessun errore degno di nota.

Wan Bissaka 5 - Soffre Kolasinc, spinge poco, si rende protagonista anche di un comico tuffo nella ripresa. L'arbitro, però, non ci casca.

Lindelof 5.5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione.

Maguire 5.5 - In difficoltà con Depay e compagni, non trova le giuste conto imisure e anche lui finisce per essere travolto.

Shaw 5 - Ci prova, ma sbaglia in diverse occasioni e perde diverse palle "sanguinose"

Fred 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Matic 5.5 - Ci prova, ma in alcuni frangenti si dimostra "arrugginito". (dall'81' Mata s.v.- )

James 5.5 - Non è sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. Lodevole per l'impegno, ma scarsi risultati. (dal 58' Greenwood 5.5 - Non è buon inizio di 2020 per il giovane attaccante, ma si rifarà sicuramente).

Lingard 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza. (dal 58' Pereira 5.5 - Tanti errori e passaggi sbagliati, non c'è il cambio di passo.)

Rashford 5.5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria.

Martial 5.5 - Parte bene, poi si affloscia. Qualcosa meglio nella ripresa, ma non è serata.