Le pagelle del Manchester Utd - Lukaku e Rashford firmano l'impresa

Risultato finale: PSG-Manchester United 1-3

De Gea 6.5 - Capitola solo sul gol di Bernat. Per il resto o è il palo o sono le sue mani ad evitare i gol del PSG.

Bailly 5 - In difesa va in difficoltà, male in particolare sul gol di Bernat. Esce per infortunio. (Dal 35' Dalot 6.5 - Già un match coraggioso e c'è del suo nell'impresa. Il rigore se lo procura lui.)

Smalling 6.5 - Guida la difesa facendo valere il fisico. Alcuni interventi al limite, ma corretti. Prestazione di sostanza.

Lindelof 7 - Un piacere vederlo palla al piede giocare e dettare la manovra dei suoi compagni. Attento anche in difesa. Senza macchia.

Shaw 6 - Tiene la posizione e non sfigura. Attento fino alla fine.

Young 6.5 - Tanta corsa e cuore sulla fascia. Prestazione a tutto campo. (Dall'86' Greenwood s.v. )

McTominay 6.5 - Recupera tanti palloni, ottimo in entrambe le fasi.

Fred 6.5 - Nella battaglia di Parigi si esalta con tanti contrasti. Resiste anche nei momenti difficili.

Pereira 6.5 - Non sempre è lucido, ma ha il merito di non mollare. Dà tutto fino alla fine. (Dall'80' Chong s.v. )

Lukaku 7.5 - Nella qualificazione c'è la sua firma. Firma una splendida doppietta, sei reti in sette giorni.

Rashford 7- Tende un po' ad estraniarsi, ma quando si accende sono pericoli. Con grande freddezza realizza dal dischetto.