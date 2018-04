Le pagelle del Marsiglia - Mostruoso Payet, Thauvin incontenibile

Risultato finale: Marsiglia-Lipsia 5-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pele 6 - Subisce due reti senza alcuna responsabilità, viene poi chiamato in causa nel finale rispondendo presente sul destro ravvicinato di Poulsen.

Sakai 6,5 - Una prestazione non del tutto perfetta per il terzino del Marsiglia nella prima frazione, spinge soprattutto dopo l'uscita di Sarr e sigla la più facile delle reti a porta vuota nel finale di gara.

Kamara 7 - Il migliore del pacchetto arretrato del Marsiglia, tiene in piedi la difesa francese andando a contrastare alla perfezione Augustin in area di rigore.

Luiz Gustavo 6 - Non è la sua posizione ideale e si difende con ordine, si affida soprattutto a lui Rudi Garcia per imbastire le azioni offensive direttamente dalle retrovie.

Amavi 6,5 - Terzino a tutta fascia, svolge un grandissimo lavoro su tutta la corsia mancina e nella ripresa soltanto Gulacsi gli nega la gioia del gol.

Lopez 6,5 - Si è messo in luce meno del solito il folletto del centrocampo francese, raramente comunque sbaglia un appoggio per i compagni in mezzo al campo. Prezioso invece nel finale.

Sanson 6 - Ha qualche problema nel contenere Naby Keita, di gran lunga il migliore del Lipsia. Entra nell'azione della rete di Sarr propiziano la respinta corta di Gulacsi.

Sarr 6,5 - Sfortunato per l'infortunio che lo ha costretto a lasciare anticipatamente il campo, giusto il tempo per siglare la seconda rete del Marsiglia raccogliendo la doppia respinta di Gulacsi. (Dal 29' Rami 6 - Rimpolpa il reparto arretrato facendo valere anche la sua grande esperienza).

Thauvin 7 - Recupera in extremis per questa importante sfida e ci lascia la firma, sigla la terza rete del Marsiglia ma tra le linee diventa praticamente imprendibile per la retroguardia del Lipsia. (Dal 63' Ocampos 6 - Nel finale di gara si lascia andare a qualche contropiede non sfruttato al meglio dai compagni).

Payet 7,5 - Il grande protagonista della sfida del Velodrome, serve due assist e si vede annullare una rete fantastica nel primo tempo. Nella ripresa si prende la sua rivincita, ridicolizza Ilsanker e mette dentro il poker con un esterno destro all'incrocio dei pali. (Dal 83' Zambo Aguissa sv).

Mitroglou 7 - L'unica nota stonata è il fallo su Ilsanker che ha costretto il direttore di gara ad annullare la rete di Payet, svolge un lavoro incredibile tra le maglie della difesa del Lipsia e propizia l'autorete di Ilsanker.