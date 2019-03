Le pagelle del Marsiglia - Ocampos inarrestabile, Balotelli decisivo

Risultato finale: Olympique Marsiglia-Nizza 1-0

Mandanda 6 - Praticamente inoperoso per tutta la gara, nel primo tempo si fa trovare pronto sul tiro di Saint-Maximin con una parata istintiva.

Sarr 6 - Prezioso nei lanci lunghi che, soprattutto nella prima frazione, sono fondamentali per scavalcare la densità a centrocampo del Nizza.

Kamara 6 - I pericoli avversari arrivano soprattutto dalle fasce, ma la coppia centrale marsigliese sa controllare con attenzione gli inserimenti dei giocatori rossoneri.

Caleta-Car 6,5 - Diligente, si muove con mestiere e non si lascia intimidire dalla fisicità del Nizza.

Sakai 6 - Si occupa soprattutto di coprire il settore di sinistra quando Ocampos si proietta in avanti.

Thauvin 7 - Le migliori occasioni del primo tempo partono dal suo piede, sia in qualità di assistman, sia con conclusioni personali. Cala un po' nella ripresa.

Dal 41' s.t.: Radonjic s.v. - In pochi minuti riesce a rendersi pericoloso con una bella accelerazione sulla destra.

Lopez 6,5 - Onnipresente nel centrocampo soprattutto per recuperare palloni, non si risparmia e si rivela molto utile per creare superiorità.

Dal 40' s.t.: Payet s.v. - Garcia lo sceglie per mantenere bilanciato l'attacco negli ultimi minuti di gara.

Sanson 6 - Pecca un po' di imprecisione, ma lavora molto al servizio del reparto offensivo.

Ocampos 7 - Molto propositivo, dà imprevedibilità all'attacco e crea tantissime occasioni andando in profondità sulla sinistra. Inarrestabile.

Balotelli 7 - Parte con un piglio fin troppo vivace, rischiando anche qualcosa nei contrasti, poi progressivamente abbassa i ritmi, trovando più equilibrio fino a segnare il velenosissimo gol dell'ex. Chirurgico.

Dal 30' s.t.: Strootman 5,5 - Chiamato a dare più copertura per mantenere il vantaggio, si vede poco e lavora soprattutto di fisico.

Germain 6,5 - Nella prima parte di gara fa tanto lavoro sporco, principalmente nel pressing. Cresce alla distanza, facendosi carico dell'attacco marsigliese.