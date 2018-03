Le pagelle del Marsiglia - Ocampos scatenato, Payet mette la firma

Risultato finale: Athletic Club-Marsiglia 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mandanda 6,5 - Il portiere francese si merita il mezzo voto in più per la grandissima parata sulla punizione all'incrocio calciata da Benat.

Sakai 6,5 - Nel primo tempo è la spina nel fianco per la difesa dell'Athletic Bilbao, con il risultato in cascina si limita soltanto alla fase difensiva.

Rami 6,5 - Francobolla per tutta la sfida Aduriz, l'ex centrale del Milan lascia pochissimi spazi all'esperto centravanti basco che non ha spazio per pungere.

Rolando 6 - Il portoghese svolge il compito senza commettere errori, lavora bene in raddoppio dando una mano al compagno Amavi sulle poche iniziative di Williams.

Amavi 6,5 - Uno dei migliori in campo della sfida del San Mames, si prende gioco di Inaki Williams nel primo tempo in fase offensiva. Dà poi il via alla manovra del gol di Ocampos.

Thauvin 6 - Prova di grande sacrificio per il talentuoso esterno francese, spesso impegnato in fase difensiva per dare una mano al pacchetto arretrato del Marsiglia. (Dal 67' Sarr 6 - Buono il suo approccio con la sfida, fa buon uso della sua velocità per mettere in difficoltà Lekue).

Lopez 6 - Parte bene ma lascia da parte il talento per svolgere un lavoro duro in mezzo al campo, diversi palloni recuperati specie nel primo tempo. (Dal 79' Sanson sv).

Luiz Gustavo 6,5 - Una prova di grande intensità per il centrocampista brasiliano, regala anche qualche colpo d'alta scuola con il tacco che dà il via all'azione del calcio di rigore di Payet. (Dal 55' Zambo 6 - Mette più muscoli a centrocampo, non corre alcun pericolo).

Ocampos 7,5 - Scatenato è dire poco, l'argentino ex Milan e Genoa sigla la sua terza rete in due gare contro i baschi. Splendido il destro a giro, sfiora la doppietta colpendo la traversa e provoca l'espulsione di Aduriz.

Payet 7 - Guida la carica nel primo tempo, perfetto il suo strappo in area di rigore con tanto di rigore guadagnato e realizzato. Il francese è sempre pericoloso quando attacca palla al piede.

Mitroglou 6,5 - Si vede poco ma svolge un lavoro di sponda encomiabile, si intende alla perfezione con Payet. Sfiora il gol nel finale di ripresa.