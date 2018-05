Le pagelle del Marsiglia - Paura OM, Rolando regala la finale a Garcia

Basta un gol ai tempi supplementari per garantire la finale di Europa League all'OM.

© foto di Federico Gaetano

Pelé 6 - Non impeccabile su Dabbur nel primo tempo, ma efficace. Nella ripresa subisce, senza colpe, il gol di Haidara, mentre è sfortunato in occasione della deviazione di Sarr che lo mette fuorigioco sulla rete di Schlager. Si riscatta nei tempi supplementari salvando il risultato sul colpo di testa di Caleta-Car.

Sarr 5 - Nasce come esterno alto e si vede. Concede qualcosa dalla sua parte come quando si fa ammonire dopo essersi fatto scappare Ulmer alle spalle. Sua la deviazione che inganna Pelé sul 2-0 del Salisburgo.

Rami 5,5 - Comanda la difesa con estrema tranquillità e mantiene un baricentro molto alto nel primo tempo. Nella ripresa va in sofferenza con il crescere d’intensità dei padroni di casa. Sbaglia il rinvio in occasione del gol del raddoppio dei padroni di casa.

Luiz Gustavo 5,5 - Garcia lo ha adattato a fare il centrale. Si fa saltare di netto da Haidara in occasione del gol e quando fatica nel trovare la posizione, si aiuta con il fisico. Preciso, invece, in fase di uscita del pallone.

Amavi 5,5- Costretto quasi sempre a restare nella propria metà campo vista la costante spinta di Lainer. Con l’ingresso in campo di Hwang aumentano i pericoli dal suo lato e finisce per farsi ammonire nei tempi supplementari.

Lopez 5,5 - Nonostante l’inferiorità numerica a centrocampo si destreggia bene smistando tanti palloni proponendosi al compagno più vicino. Dal rientro dagli spogliatoi incontra più di qualche difficoltà nel contenere i centrocampisti avversari costringendo Garcia al cambio. (dal 66’ Zambo-Anguissa 6,5 - Sfiora il gol del 2-1 ai tempi supplementari e con Luiz Gustavo in mediana garantisce più equilibrio fino al termine della gara).

Sanson 5,5 - Lavora a stretto contatto con Lopez, ma viene tallonato da Schlager per tutta la partita. Ci prova più di una volta da fuori area, senza grande fortuna. Non la sua miglior prestazione. Viene sacrificato per un assetto più conservativo a fine gara. (dal 102’ Rolando 7,5- L’uomo meno atteso regala al Marsiglia la finale contro l’Atletico Madrid dopo aver permesso a Luiz Gustavo di tornare in mediana. Decisivo).

Thauvin 6 - Quando si aprono gli spazi diventa imprendibile, ma il Salisburgo è bravo a concederne pochi. L’esterno francese resta l’unico a cercare la giocata anche nel momento più difficile del Marsiglia. Sfortunato in occasione della traversa colpita nella ripresa.

Payet 6 - Primo tempo opaco e impreciso anche da calcio di punizione. Anche nel secondo tempo non alza di ritmo la sua prestazione, ma resta in campo solo per calciare eventualmente i rigori, ma non ce ne sarà bisogno perché dal suo angolo nasce il gol qualificazione di Rolando.

Ocampos 6 - Tanto sacrificio, raddoppia sempre su Lainer dando una mano ad Amavi, ma non trova la forza per attaccare anche la profondità come al suo solito.

Germain 5,5 - Quando capisce che i palloni in area sarebbero stati pochi, preferisce venire a dare una mano dietro bloccando le azioni del Salisburgo andando a uomo su Samassekou. Nella ripresa manca il gol dell’iniziale vantaggio che avrebbe chiuso i giochi. (dall’85’ Njie 5 - A gara in corso è sempre pericoloso, ma non questa sera. Ci prova solamente una volta da fuori area non inquadrando lo specchio della porta).