Le pagelle del Marsiglia - Payet decisivo, male Benedetto

Risultato finale: Marsiglia-Lione 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mandanda 5.5 - Un po' insicuro. Sembra sempre deconcentrato

Sarr 6 - Partita sufficiente seppur senza sussulti.

C. Car 5.5 - Qualche errore in uscita e un po' di disattenzioni che potevano costare care.

Alvaro 5 - Rischia di compromettere il match dopo il rosso rimediato. Dorme sul taglio di Dembele e poi è costretto a stenderlo.

Amavi 5.5 - Poca spinta, meglio in fase di contenimento.

Rongier 6 - Corsa e impegno, deve migliorare la qualità quando si inserisce.

Kamara 6 - Regia senza genialità ma pur sempre efficace. Buona personalità in un ruolo non suo.

Sanson 6 - Impegno e dedizione. Per la qualità occorre bussare ad altre porte.

Lopez 6.5 - Si accende a tratti. Non è propriamente nel suo ruolo ma dà il via all'azione del raddoppio marsigliese.

Benedetto 5 - Si sacrifica ma in avanti non si vede mai. Abulico. (dal 65' Strootman 6 - Entra e dà una mano in trincea).

Payet 7 - Decide quasi da solo la partita. Un rigore perfetto e un gol di destro dopo un controllo da campione. (dal 76' Germain s.v.)