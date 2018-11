Le pagelle del Marsiglia - Strootman non brilla, Njie sfortunato

© foto di www.imagephotoagency.it

Pelé 6.5 – Qualche dubbio sul primo gol, dove poteva fare qualcosa di più. Nel finale salva a ripetizione su Immobile, il risultato rimane in bilico grazie ai suoi interventi.

Rami 5.5 – Soffre troppo la velocità e gli inserimenti dei centrocampisti della Lazio, rischia spesso di lasciare troppo campo. (Dal 79' Sarr 6 – Dà un po' di equilibrio in più rispetto al compagno di reparto).

Luiz Gustavo 6.5 – Voto positivo, non gioca nel suo ruolo e si vede. Gioca molto bene, chiudendo spesso la porta alle incursioni dei biancazzurri.

Caleta-Car 5 – Parolo si inserisce e colpisce con troppa facilità. Un errore che pesa troppo, ennesima distrazione difensiva. Serve più sicurezza in quella zona.

Sakai 6 – Cerca di spingere sulla corsia di competenza, anche se trova poco spazio. Manca la lucidità sui cross. All'inizio si divora un gol che avrebbe potuto cambiare il match.

Sanson 6 – Prova a creare un po' di scompiglio con i suoi inserimenti, serve l'assist per Thauvin. (Dal 69' Payet 5.5 – Prova a dare vitalità alla squadra, ma non riesce mai a trovare lo spunto giusto).

Strootman 5.5 – Un paio di conclusioni pericolose, ma non sta giocando sui suoi livelli. Troppo scarico, non riesce mai a spaccare la difesa della Lazio.

Ocampos 5 – Non è il suo ruolo, ma soffre davvero troppo in fase difensiva, Marusic lo mette spesso in difficoltà, riesce a fermarlo solo con interventi fallosi.

Thauvin 6 – Attento sul gol, dove non sbaglia. Ma per il resto del match combina davvero poco, non trova mai lo spunto. Ci si aspetta qualcosa di più da un giocatore con la sua qualità. (Dall' 82' Mitroglou s.v.).

Lopez 5.5 – Qualche inserimento quando trova spazio, ma nemmeno lui è schierato nel ruolo abituale. Si vede, in alcune scelte è troppo macchinoso.

Njie 6 – Bene dal punto di vista dell'impegno, spazia molto tra le linee e non dà punti di riferimento. Poco concreto negli ultimi sedici metri, ma non è lui il terminale offensivo di questa squadra.