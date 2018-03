Le pagelle del Marsiglia - Super Mandanda, Mitroglu un cecchino

Il centravanti entra e segna regalando alla squadra di Garcia tre punti fondamentali

Mandanda 7 – Non può nulla sulla rete di Mubele, ma nella ripresa tiene a galla i suoi con almeno tre grandi parate. Se arrivano i tre punti gran parte del merito va anche a lui.

Sarr 6 – Schierato al posto di Amavi fa molto bene in fase di spinta arrivando spesso sul fondo con tanti cross invitanti per Germain. Più impreciso dietro con Gradel che lo salta quasi sempre.

Rami 6 – Inizia con autorità, poi con il passare dei minuti aumentano le azioni del Tolosa e finisce per andare in affanno come il resto della difesa.

Rolando 5,5 – Partita insufficiente e da un suo primo intervento a vuoto nasce il gol del pari di Mubele. Da quell’errore perde la bussola e sbanda in più di un’occasione nel corso della gara.

Sakai 6 – Spostato a sinistra complice l’inserimento di Sarr dal primo minuto, inizia bene proiettandosi in avanti più volte. Sbaglia però sul diagonale in occasione della rete del Tolosa.

Anguissa 6 – Molto propositivo in avanti e grande esuberanza fisica soprattutto nella prima mezz’ora di gioco. Con il passare dei minuti, però, cala vistosamente tanto che Garcia è costretto a sostituirlo. (dal 59’ Amavi 5,5 – Entra piuttosto nervoso e si fa ammonire subito. Non cambia l’inerzia della partita).

Luiz Gustavo 6 – Entra nell’azione del primo gol prolungando di testa il pallone per Ocampos. Nella ripresa, invece, si divora al 75’ la rete del 2-1.

Lopez 5 – Prende il posto di Payet, ma è totalmente assente dall’azione dell’OM nel primo tempo e anche nella ripresa non si accende mai sulla fascia destra.

Sanson 5 – Schierato titolare non ripaga la fiducia di Garcia. Al netto di un paio di giocate personali da fuori area, non crea pericoli verso la porta difesa da Lafont. (dal 72’ Payet 6,5 – Regala imprevedibilità alla manovra dell’OM e fornisce l’assist per il gol vittoria di Mitroglu).

Ocampos 6,5 – Momento di forma pazzesco e il gol in avvio lo dimostra. Sesta perla in campionato, ma si spegne con lo scorrere dei secondi complice anche la stanchezza derivante dall’impegno europeo di giovedì.

Germain 6 – Pericoloso quando prova ad anticipare sul primo palo Julien, ma sempre troppo impreciso. Sulla sua strada incontra anche un super Lafont. (dal 78’ Mitroglu 7 – Al primo pallone toccato la butta dentro regalando tre punti fondamentali ai suoi compagni. Un cecchino)