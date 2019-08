Le pagelle del Metz - Disastro Fofana, Diallo ci prova ma non basta

Risultato finale: Metz-PSG 0-2

Oukidja -

Centonze 5,5 - Angel Di Maria non è il miglior avversario da contenere lungo la propria corsia, soffre soprattutto nella prima frazione quando spinge forte in sovrapposizione Bernat. Leggermente meglio nella ripresa.

Sunzu 6 - Lunghe leve, discreto anche in fase di costruzione bassa. Prova a tenere in piedi la retroguardia del Metz, uno dei più pericolosi sui calci piazzati grazie alle sue doti aeree.

Boye 5 - L'anello debole della retroguardia della squadra di casa, non riesce praticamente mai a contenere un Choupo-Moting non irresistibile. Si perde l'attaccante del PSG in occasione del secondo gol dei parigini.

Delaine 6,5 - Sconfitta che ci sta ma ottima prestazione del terzino mancino di Hognon, il terzino mancino spinge forte lungo la corsia sinistra del campo. Bravo soprattutto a contenere il pericoloso Sarabia.

Nguette 5 - Prova senza grandi spunti, si allarga sia sulla destra e poi spostato sulla fascia opposta. Il risultato è sempre lo stesso, non si rende mai pericoloso e non dialoga con Diallo.

Cohade 6 - Il capitano, nonostante il risultato, è uno degli ultimi a mollare. Prova a trovare spazio allargandosi lungo la corsia destra, bravo anche in fase di interdizione in mezzo al campo. (Dal 70' Gakpa 6 - Ha il tempo di rendersi pericoloso dalla distanza, va ad un passo dal gol).

Fofana 4,5 - Senza alcun dubbio il peggiore in campo della formazione di casa, dopo dodici minuti commette l'ingenuo fallo da rigore che sblocca il punteggio. Fino alla sostituzione rischia più volte la seconda ammonizione. (Dal 59' Angban 6 - Sicuramente meglio del compagno sostituito, battaglia contro i più tecnici centrocampisti avversari).

Maiga 5,5 - Prestazione quasi sufficiente la sua, soprattutto nella seconda frazione. Paga qualche errore nel primo tempo, poco preciso in fase di costruzione della manovra.

Boulaya 6 - Prova a cambiare la sfida del Metz sui calci piazzati, il suo destro disegna buone traiettoria non sfruttate dei compagni di squadra. Uno dei pochi promossi della squadra di casa. (Dal 82' Niane sv).

Diallo 6,5 - Tutto il Metz si appoggia sulle spalle larghe del centravanti senegalese, protegge palla e fa salire la squadra. Ottima la sua prova contro dei difensori di caratura mondiale, va vicino al gol in due occasioni nella prima frazione.