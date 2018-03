Le pagelle del Milan - Male l'attacco, Çalhanoğlu il migliore

Risultato finale: Arsenal-Milan 3-1.

Donnarumma G. 5.5 - Compie ottimi interventi durante il corso del match, ma sul gol di Xhaka ha molte responsabilità.

Borini 6 - Non soffre, anzi attacca. Si sacrifica molto in entrambe le fasi, lascia davvero poco spazio. Quando trova spazio attacca la profondità.

Bonucci 6 - Sempre molto attento, sui palloni alti non si fa mai sovrastare. Nel finale prova qualche lancio lungo, ma la difesa dei gunners si chiude bene sui palloni alti.

Romagnoli 5.5 - Qualche insicurezza in più rispetto al compagno di reparto, deve fare più attenzione alle ammonizioni per proteste.

Rodríguez 5.5 - Non ha colpe sul calcio di rigore, ma comunque si fa sorprendere in alcune azioni dalla velocità degli esterni avversari.

Suso 6 - Va a fasi alterne, prova diverse giocate ma spesso si perde in ricami. Si sacrifica molto, bene nell’atteggiamento.

Kessié 6 - Diversi palloni recuperati, prova qualche apertura quando lo lasciano libero. Deve migliorare quando è sotto pressione. (Dall’80’ Kessié s.v.).

Montolivo 5.5 - Serviva la sua esperienza in mezzo al campo, ma in alcune occasioni rallenta troppo i tempi di gioco.

Çalhanoğlu 7 - Gran gol che sblocca la sfida, quando affonda e va nell’uno contro uno fa sempre male. (Dal 70’ Bonaventura 5.5 - Tocca pochi palloni, non riesce ad entrare bene in partita).

Cutrone 5 - Nulla da dire sull’atteggiamento, si sacrifica come al suo solito. Spesso però sceglie la giocata sbagliata. In alcune fasi doveva essere più pragmatico. (Dal 68’ Kalinic 5.5 - Ha una buona occasione per segnare, ma non la sfrutta).

Silva 5.5 - Ha una buona occasione dopo pochi secondi, ma non la sfrutta. Per il resto del match si vede poco.