Le pagelle del Monaco - Bene Grandsir, Chadli assente ingiustificato

Risultato finale: Monaco-Atletico Madrid 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benaglio 6 - Subisce due reti imprendibili per il portiere svizzero, si fa rispettare soprattutto nelle uscite alta nei numerosi traversoni provenienti dalle corsie esterne dell'Atletico.

Sidibé 6 - Un buon primo tempo per il terzino francese che con una bella percussione dà avvio all'azione che porta al gol Grandsir, cala nella ripresa commettendo qualche irregolarità di troppo.

Glik 5,5 - L'ex centrale del Torino sui palloni aerei ha davvero pochi rivali, commette l'errore di lasciare troppo spazio a Diego Costa che nel primo tempo ringrazia e sigla il pareggio.

Jemerson 6 - Il difensore brasiliano non delude, anzi prova a fare quello che può avendo come compito quello di murare Griezmann. Buono il suo apporto in fase difensiva.

Henrichs 6 - Il suo non è un compito facile nel contenere Correa, concede poco spazio all'esterno argentino e si lascia andare a qualche interessante sovrapposizione sulla corsia di competenza.

Tielemans 5,5 - Ben al di sotto dei suoi standard di rendimento, l'ex centrocampista dell'Anderlecht spesso si infila nell'imbuto del centrocampo dell'Atletico senza riuscire ad uscirne.

N'Doram 6 - Subito ci prova con un destro dalla lunga distanza che lambisce il palo, per il resto si limita ad un lavoro di contenimento sufficiente nell'economia del gioco monegasco.

Aholou 6,5 - Non si risparmia praticamente mai, anche con un vistoso turbante in testa per via di un colpo fortuito subito, andando spesso a rincorrere i forti centrocampisti dell'Atletico. (Dal 69' Traoré 5 - Non entra benissimo in partita, si prende un giallo e rischia anche il secondo).

Chadli 5 - Mai veramente in partita l'ala belga del Monaco, non trova mai lo spazio per affondare e viene servito pochissimo dai compagni. Soffre la marcatura di Lucas Hernandez. (Dal 58' Mboula 6 - Prova a dare quel qualcosa in più che non ha dato Chadli, spesso penetra in area di rigore ma con poca fortuna).

Falcao 5,5 - Mezzo voto in più per il pallone spedito in area di rigore che vale il momentaneo vantaggio di Grandsir, per il resto sgomita con Godin senza trovare spazio.

Grandsir 6,5 - Quando si accende specie nel primo tempo diventa imprendibile per Juanfran, è bravo e fortunato a spedire poi il pallone alle spalle di Oblak. Peccato che poi si spegne alla distanza. (Dal 78' Sylla sv).