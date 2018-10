Le pagelle del Monaco - Falcao inesistente, Tielemans uno dei migliori

Risultato finale: Dortmund-Monaco 3-0.

Benaglio 6.5 - Compie un paio di interventi che salvano il punteggio nel primo tempo. Allo scadere è costretto ad abbandonare il campo per via di un infortunio. (Dal 45' Subasic 6 - Può fare davvero poco sui tre gol subiti, per il resto cerca di limitare i danni).

Raggi 4.5 - Perde la bussola nel secondo tempo, l'entrata in campo di Bruun Larsen lo mandano in confusione totale. Il Monaco soffre soprattutto dalle sue parti.

Glik 5 - Con le buone e con le cattive limita Reus, ma poi partecipa alla sagra dell'orrore. Regala un calcio di rigore, da quel momento in poi non trova più il tempo giusto.

Jemerson 5 - La velocità tra le linee di Sancho lo mette in difficoltà, soffre ogni volta che c'è un'accelerazione degli avversari.

Henrichs 6 - Nel primo tempo è uno dei più propositivi e ci prova in un paio di occasioni. Quando il Dortmund alza il ritmo, va in difficoltà anche lui.

Tielemans 6.5 - Il migliore in campo, riesce a dettare i tempi e ad inserirsi con i tempi giusti. Si arrende per ultimo, ci prova fino alla fine.

Aholou 5 - Perde palloni e non riesce mai a bloccare le avanzate di Witsel. Anche Delaney lo manda spesso in confusione.

Golovin 5.5 - Molto evanescente, si muove bene ma non serve quasi mai Falcao. Spesso soffre la pressione dei padroni di casa. (Dal 77' Chadli 5.5 - Entra in campo con il match già indirizzato sui binari sbagliati per il Monaco).

Sidibé 5 - Non accelera mai, si vede che non è la sua posizione. Tanta fisicità, ma in quella zona di campo serve più estro.

Falcao 5 - Un paio di palloni toccati in area, poi sparisce dai radar. Viene servito poco, ma lui fa tutto per non farsi trovare.

Sylla 4.5 - Nel primo tempo si divora un'occasione incredibile. Da quel momento in poi sbaglia praticamente tutto. (Dal 70' Grandsir 6 - Prova a fare qualcosa, ma predica nel deserto).