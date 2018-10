Le pagelle del Monaco - Glik, errore fatale. Sfortunato Jovetic

Risultato finale: Bruges-Monaco 1-1

Badiashile 5,5 - Non ha alcuna colpa sulla rete di testa di Wesley, non dà però quella tranquillità giusta al reparto. Qualche uscita abbastanza allegra e nella ripresa rischia di perdere goffamente la sfera all'interno della propria area di rigore.

Raggi 5,5 - Un primo tempo abbastanza tranquillo, nella ripresa invece in qualche occasione appare in ritardo sui tagli in area di rigore di Wesley. Per sua fortuna il brasiliano non concretizza.

Glik 5 - Un'errore sicuramente che da lui non ti aspetti, l'ex centrale del Torino si fa beffare da Wesley nel gioco aereo per il pareggio del Bruges. Sicuramente non una costante per il difensore polacco.

Jemerson 6 - Poca sofferenza dalle sue parti per il difensore brasiliano, il numero dieci Kaveh gli crea davvero pochissimi grattacapi lasciandolo finire spesso in fuorigioco. Serata abbastanza tranquilla.

Sidibé 5,5 - Viene avanzato da Henry sulla linea dei centrocampisti, ha un compito non facile nel tenere a bada il ficcante Dennis Bonaventure. Spesso beffato dall'avversario, si prende anche il giallo per un intervento duro ai danni dell'ala del Bruges. (Dal 65' Henrichs 6 - Prova a contenere meglio del compagno sostituito la veloce ala della formazione di casa con discreto successo).

Ait Bennasser 5 - Prestazione inconsistente per il mediano del Monaco, con il passare dei minuti diventano tanti gli appoggi anche semplici sbagliati. Partita da dimenticare nella serata belga.

Tielemans 6 - Sommerso di fischi ogni volta che entra in possesso della sfera probabilmente per il suo passato all'Anderlecht, risponde ai fischi sfoderando una buona prestazione. Pulito e rapido nel servizio per i compagni.

Chadli 5,5 - Sui piazzati disegna buone traiettorie non sfruttate dai compagni, lungo la corsia mancina invece si vede pochissimo soffrendo la marcatura di Vlietinck. Non convince come del resto nelle altre precedenti uscite europee.

Golovin 6,5 - Quando si accende diventa l'uomo più pericoloso del Monaco, cambia passo e serve l'assist vincente per Sylla. Nel secondo tempo si mette in proprio e chiama alla grande parata l'estremo difensore Letica.

Sylla 6,5 - Al primo vero pallone giocato concretizza per il vantaggio monegasco, al secondo va il massimo sfiorando il raddoppio e poi i rifornimenti improvvisamente si arrestano. Non può fare di più isolato contro la retroguardia del Bruges.

Jovetic sv - La sua partita dura soltanto otto minuti, il tempo di accusare un problema muscolare che lo costringe ad alzare anticipatamente bandiera bianca. Tanta sfortuna per l'attaccante montenegrino. (Dal 12' Diop 5 - Evanescente il giovanissimo esterno del Monaco lanciato in campo a freddo da Henry, perde tanti palloni per la troppa presunzione prima di estraniarsi dal gioco. Dal 73' Aholou 6 - Infoltisce il centrocampo nel momento più complicato della sfida, tiene botta).