Le pagelle del Monaco - Golovin il migliore, male Falcao

Risultato finale: PSG-Monaco 3-1

© foto di Imago/Image Sport

Subasic s.v. - Esce per infortunio (dal 12' Benaglio 5.5 - Preso quasi a pallate senza avere grosse colpe)

Badiashile 5 - Sempre in sofferenza. Prestazione da dimenticare.

Glik 5 - Mbappè fa ammattire anche lui. Cerca di limitare i danni fin che può.

Jemerson 5 - Difficoltà a contenere le sfuriate dei parigini. Partita insufficiente (dal 67' Aholou 6 - Entra in un buon momento per i suoi e non commette errori)

Henrichs 5.5 - Ci prova senza grandi risultati. Soffre in fase difensiva.

Golovin 6.5 - Almeno 4-5 conclusioni a rete e alla fine sigla il gol della bandiera. L'ultimo dei suoi ad arrendersi.

Silva 5 - Sottotono per tutto l'incontro. Si riprende un po' nella ripresa ma non basta.

B. Toure 5 - Qualche cross interessante ma mai preciso. Fatica quando deve correre all'indietro.

Martins 6 - Il migliore in fase offensiva. Si sbatte contro la difesa parigina e ha il merito di provarci più di tutti.

R. Lopez 5 - Un paio di conclusioni senza troppe pretese. Deludente.

Falcao 4 - Impalpabile finché rimane in campo. Nessuna conclusione a rete. (dal 58' Vinicius 5.5 - Parte bene e poi si spegne anche lui)