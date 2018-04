Le pagelle del Monaco - Si salva solo Subasic, esterni in affanno

Risultato finale: Paris Saint-Germain-Monaco 3-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Subasic 6 - I tiri arrivano da tutte le parti. Non può nulla sui gol del PSG, ci mette una pezza sulla conclusione di Draxler e su Mbappé nella ripresa.

Sidibé 4.5 - Di Maria non gli dà pace dalla sua parte, lascia troppo spazio al Fideo in occasione del 2-0.

Jemerson 5 - Quando gli attaccanti accelerano non riesce a fermarli. In difficoltà come tutta la retroguardia, viene saltato in maniera secca da Cavani sul terzo gol.

Glik 5 - Come sopra. Bene sul fisico, in difficoltà sulla rapidità specialmente di un giocatore come Mbappé.

Raggi 4.5 - Che non è serata si vede nelle prime battute quando Mbappé lo brucia in velocità. L’ex compagno di squadra lo fa ammattire.

Fabinho 5 - Prova a frenare la potenza anche fisica, oltre che tecnica, dei centrocampisti del PSG senza però riuscire nel suo intento.

Joao Moutinho 5.5 - Prova a disegnare traiettorie interessanti ai compagni di squadra ma quando il PSG avanza non fa il filtro giusto (Dall’80’ Ghezzal sv).

Lopes 5.5 - Potrebbe fare decisamente meglio quando si divora la palla del 2-1 da pochi passi ma resta comunque l’unico ad avere occasioni interessanti (Dal 73’ Diakhaby sv).

Tielemans 5 - Non riesce ad accendere la luce fra le linee, eccezion fatta per una conclusione dalla distanza che termina alta (Dal 46’ Jovetic 5.5 - Non è facile entrare sul 2-0 per il PSG ma non si vede molto).

Lemar 5 - Impatta contro l’avversario ogni volta che ha il pallone. Fa vedere solo qualche conclusione che però non crea problemi a Trapp.

Falcao 5.5 - Il suo lo avrebbe fatto, il gol di testa, ma il VAR glielo toglie per una posizione millimetrica di fuorigioco. Poi poco o nulla.