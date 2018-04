Le pagelle del Montpellier - Bene Lecomte, Sio delude

Risultato finale: Montpellier – Saint-Étienne 0-1.

© foto di NewsPix/Image Sport

Lecomte 6.5 - Se il Montpellier può giocarsi il match fino alla fine è anche grazie alle sue parate. Compie un paio di interventi che negano il gol agli avversari.

Mukiele 6.5 - Spinge moltissimo, soprattutto nel secondo tempo. Ogni volta che accelera crea qualche pericolo. (Dal 71’ Sambia 5.5 - Perde diversi palloni, non riesce ad incidere).

Mendes 6 - Un paio di sbavature, dal secondo tempo in poi pensa più ad attaccare che a difendere.

Hilton 5.5 - Doveva seguire meglio l’inserimento di Hamouma. Per il resto del match non ha moltissimo lavoro da svolgere.

Congré 5.5 - Come il compagno di reparto va in difficoltà sul gol subito. Soffre molto le incursioni di Cabella.

Cozza 5 - Rispetto al compagno di reparto, non spinge moltissimo. Hamouma lo tiene troppo basso, fatica durante tutto il match. (Dal 55’ Dolly 6 - Un paio di ottime occasioni, solo Ruffier gli nega la gioia del gol).

Lasne 5 - Male, soprattutto nel primo tempo. Sbaglia troppo, non riesce quasi mai ad imporre il proprio ritmo.

Píriz 6.5 - Uno dei migliori in campo, ci prova spesso dalla distanza. Recupera diversi palloni in mezzo al campo.

Skhiri 5.5 - Un paio di buone giocate, poi però manca moltissimo. E la sua assenza si sente soprattutto in inserimento.

Sio 4 - Sbaglia troppe occasioni, manca molto negli ultimi sedici metri. E sbaglia il calcio di rigore decisivo.

Ninga 4.5 - Troppo fumoso, non riesce quasi mai ad imporre la giocata. Si perde sempre nei ricami. (Dal 75’ Mbenza 5 - Entra malissimo in campo, spreca diverse occasioni in area di rigore).