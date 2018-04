Le pagelle del Montpellier - Sio non colpisce, Camara spreca tutto

Risultato finale: Montpellier-Bordeaux 1-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lecomte 5,5 - Subisce tre reti ma non è responsabile, lascia a desiderare su parecchie uscite che potevano costare molto più caro al Montpellier.

Aguilar 5 - Sfortunato nel secondo tempo quando è costretto a lasciare il campo per infortunio, giusto il tempo di sbagliare il tempo di marcatura su Kamano che poi realizza la rete del raddoppio. (Dal 61' Camara 5 - Ha l'occasione dal dischetto per riapre la sfida ma si fa ipnotizzare da Costil, errore fatale).

Mukiele 5,5 - Alterna buona giocate a qualche dormita, meglio quando viene chiamato in causa in fase di proposizione offensiva viste le sue doti atletiche.

Mendes 5 - L'ex Parma spesso è disattento in marcatura su Braithwaite, il veloce attaccante del Bordeaux si prende spesso gioco del centrale portoghese.

Congre 6 - Uno dei pochi a salvarsi della folta retroguardia del Montpellier, è efficiente nel finale di prima frazione chiudendo lo specchio a Braithwaite.

Cozza 6 - Meglio nel primo tempo quando si spinge spesso su tutta la corsia mancina, con l'ingresso di Malcom è costretto ad abbassare il suo raggio d'azione.

Ikone 5 - Si incaponisce spesso nel dribbling, svaria su tutto il fronte d'attacco senza mai trovare la giusta posizione in campo. (Dal 46' Dolly 6 - Prova a dare maggiore vivacità all'attacco del Montpellier senza riuscire però ad incidere al meglio anche per la poca assistenza dei compagni).

Lasne 5 - Parte molto bene guadagnandosi molti metri tra le linee, si fa prendere poi dal nervosismo sfiorando più volte il doppio giallo.

Skhiri 6,5 - Uno dei pochi ad impensierire seriamente Costil con un destro dal limite dell'area di rigore, nel finale poi sigla una grandissimo gol dalla distanza che rende meno amara la sconfitta.

Mbenza 5,5 - Si fa notare per quel calcio di punizione in avvio con tanto di palo e traversa, cala alla distanza però con il passare dei minuti.

Sio 5 - Prestazione deludente per il bomber del Montpellier, sfiora in una sola occasione la rete saltando più in alto del diretto avversario Sabaly. (Dal 61' Ninga 5,5 - Soffre la marcatura asfissiante di Kounde che non gli concede spazi).