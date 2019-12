Le pagelle del Newcastle - Almiron egoista, Schar croce e delizia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dubravka 6,5 - Nulla può sui gol, salva però più volte i suoi con grandi parate e ottime uscite.

Schar 6 - Meriterebbe un 7 per la pericolosità offensiva, ma il modo in cui si perde Calvert-Lewin sul secondo gol la dice lunga sulle sue lacune difensive.

Fernandez 5,5 - Lento e macchinoso l'argentino, si perde spesso Kean e alle volte anche Calvert-Lewin.



Lejeune 6 - Buona la gara del francese, che si disimpegna ottimamente in diagonale non perdendo mai gli esterni dell'Everton.

Dal 74' Atsu sv -

Yedlin 6,5 - Ottimo apporto, anche coi tagli in mezzo al campo. Moto perpetuo sull'out destro.

Hayden 5,5 - Un po' troppo morbido negli interventi, e non risulta decisivo in fase di impostazione.

Shelvey 5 - Stesso discorso fatto per Hayden: questa volta l'ex Liverpool non riesce ad incidere, e non è neanche pericoloso da fuori area.

Almiron 4,5 - Egoista, troppo. Potrebbe servire almeno in tre occasioni dei compagni meglio piazzati, ma l'egoismo la fa da padrona ed il paraguaiano spreca calciando in maniera imbarazzante.

Willems - 6,5 - Offre due assist decisivi a Carroll e compagni, ma loro suo malgrado non concretizzano. Crea, comunque, continui pericoli sull'out mancino.

Dall'85' S. Longstaff sv -

Carroll 6,5 - Generoso, il centravanti inglese. Gli viene anche annullato giustamente un gol, ma è comunque abile nel lavoro sporco.



Joelinton 6 - A tratti nervoso, ma è pericoloso anche quando si allarga sulle fasce. Poche, però, le conclusioni verso Pickford.

Dal 74' Gayle sv -