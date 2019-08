Le pagelle del Newcastle - Atstu e Joelinton trascinano i Magpies

Risultato finale: Tottenham-Newcastle 0-1

Dubravka 6 - Un brivido, ma poi una prestazione di sostanza tra i pali.

Krafth 6 - Con le unghia e con i denti tiene botta, sbavature assortite, m.5a non commette errori marchiani.

Schar 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova sufficiente in mezzo. Qualche scricchiolio di troppo nel primo tempo, meglio nella ripresa.

Lascellas 6.5 - Già subito ambientato, sfiora anche il gol. Prova di sostanza. (dall'83' Fernandez s.v. - )

Dummett 6.5 - Solidità ed affidabilità, contiene con ardore gli assalti degli Spurs fino alla fine.

Ritchie 6 - Non molto appariscente, ma fa il suo dovere in mezzo in modo egregio.

Almiron 6.5 - Solito lavoro in entrambe le fasi, ottima partita in particolare nella ripresa.

Hayden 6 - Inizio promettente, poi va a sprazzi. Nella ripresa va anche al tiro senza fortuna.

Saint-Maximin s.v. - Sfortunato, esce per infortunio dopo 15'. (dal 17' Atsu 7 - Il suo ingresso dà grande qualità e quantità alla squadra. Suo l'assist per il gol di Joelinton.)

Longstaff 6 - Va a sprazzi, non sempre riesce ad innescare i compagni, prova anche il tiro, ma senza fortuna.

Joelinton 6.5 - Gol e non solo. Tanto coraggio contro i difensori avversari.