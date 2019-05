Le pagelle del Newcastle - Atsu il più attivo, Rondon generoso

Risultato finale: Newcastle-Liverpool 2-3

Dubravka 6 - Non ha colpe particolari sui gol, amministra con tranquillità i pericoli prodotti dall'attacco del Liverpool.

Manquillo 6 - Attento sulle coperture, specialmente sul pericoloso Mané. Non disdegna qualche incursione in avanti.

Schär 6 - Fa buona guardia su Sturridge che non riceve così molti palloni giocabili. Prende un cartellino giallo che si poteva evitare.

Dal 45' s.t.: Muto n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.

Lascelles 5,5 - Impreciso nella marcatura di Origi in occasione del gol che consegna la vittoria al Liverpool. Nel complesso è il meno sicuro nella difesa dei Magpies.

Dummett 6 - Non si lascia intimidire dalla dinamicità degli attaccanti avversari. Bravo negli anticipi.

Ritchie 6 - Costituisce, in collaborazione con Atsu, una minaccia costante sulla fascia sinistra. Entra nell'azione del primo gol con un ottimo traversone per Rondon.

Pérez 6,5 - Mette spesso in apprensione la difesa del Liverpool e sull'1-1 coglie una clamorosa traversa che avrebbe potuto incanalare la partita su tutt'altro binario. Volenteroso.

Ki 5,5 - Poco in evidenza, resta spesso ai margini della manovra senza mai lasciare il segno sulla partita.

Hayden 5,5 - Trova in Lovren e Van Dijk degli avversari tutt'altro che facili e fatica a trovare gli spazi giusti per fare male.

Atsu 7 - Segna il gol che pareggia subito l'iniziale vantaggio del Liverpool, impedendo alla squadra di Klopp di dilagare. E' suo anche l'assist per Rondon in occasione del 2-2. Decisivo.

Rondon 6,5 - Prestazione generosa da parte del venezuelano che impegna costantemente la difesa del Liverpool e segna il gol che fa sperare il St. James' Park. Inesauribile.