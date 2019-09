Le pagelle del Newcastle - Attaccanti in difficoltà, eurogol di Williems

Liverpool-Newcastle 3-1

Dubravka 6- Se sul primo gol di Mané non ha colpe, non si può dire lo stesso sul 2 a 1. L'uscita è da rivedere. Nella ripresa si riscatta e compie almeno 2-3 parate decisive.

Krafth 5 - Si fa superare con troppa facilità da Robertson in occasione dell'1 a 1. Nella ripresa ha sul suo destro la palla del possibile pareggio, ma la spara in curva (dal 67' Manquillo 5,5 - Entra in un momento difficile e non si vede.)

Schar 5 - Tra i tre centrali è quello che più spesso va in sofferenza, anche perché dalle sue parti c'è un Mané incontenibile. Sfortunato in occasione del tris di Salah con la sua rovinosa caduta in area. Esce per infortunio nel finale (dall'80' Fernandez s.v.)

Lascelles 6 - Prova positiva del capitano del Newcastle, che nella ripresa salva un gol su un colpo di testa di Van Dijk. Unica sbavatura nel primo tempo, quando trattiene Matip in area di rigore ma si salva perché l'arbitro non concede il tiro dal dischetto.

Dummett 5,5 - Inizialmente contiene bene gli attacchi sulla sua zona, nella ripresa invece gli avversari entrano con più facilità.

Willems 7 - All'8' sorprende tutti con un eurogol sotto il settore dei propri tifosi: finta a rientrare sul destro, il suo piede debole, e palla all'incrocio del palo lontano. Dopo la gioia iniziale cala vistosamente.

Almiron 6 - Encomiabile lo sforzo in fase di non possesso. Prova a tenere su la squadra ripartendo con la sua velocità, ma ogni volta che si lancia non viene mai accompagnato e si trova sempre in mezzo alle maglie rosse (dal 66' Muto 5,5 - Prova a darsi da fare ma per gli attaccanti la gara di oggi è estremamente difficile.)

Hayden 5,5 -Soffre l'aggressività del Liverpool in mezzo al campo. Ha sempre almeno 2 giocatori avversari intorno.

Shelvey 5,5 - Un paio di buone intuizioni ma nel complesso non riesce a tenere tanto palla e sbaglia alcune scelte: nel primo tempo può servire Atsu in ripartenza, invece decide di calciare da centrocampo senza esito positivo.

Atsu 6 - Molto frizzante in avvio. Prezioso il suo lavoro a liberare Willems per il momentaneo vantaggio dei Magpies. Come per Almiron, da apprezzare lo spirito di sacrificio con cui va a raddoppiare nella propria metà campo.

Joelinton 5 - Partita anonima, non certo per colpa sua perché la squadra non lo supporta. Gioca da unica punta tra Matip e Van Dijk e prende pochi palloni. A inizio ripresa ha la possibilità di calciare di prima intenzione da dentro l'area, ma perde il tempo.