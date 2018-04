Le pagelle del Newcastle - Decide Ritchie, Joselu sottotono

Risultato finale: Newcastle-Arsenal 2-1.

Dubravka 6 - Oltre al gol subito, dove può fare davvero poco, non ha moltissimo lavoro da svolgere. Nel secondo tempo diventa uno spettatore non pagante.

Yedlin 6.5 - Molto bene in entrambe le fasi, quando accelera crea sempre problemi. Si inventa l'assist per il primo gol.

Lascelles 6 - Non ha molto lavoro da svolgere, limita sempre le giocate degli ospiti. In difficoltà soltanto nel primo tempo.

Lejeune 6 - Come il compagno di reparto si limita a gestire le sfuriate di Aubameyang, ma nel secondo tempo non rischia mai nulla.

Dummett 6 - Non spinge molto, rimane sempre basso. Aiuta la linea difensiva, pensa più a contenere che ad attaccare.

Diame 6.5 - Nel primo tempo commette un paio di sbavature, nella ripresa cresce e chiude ogni avanzata offensiva dell'Arsenal.

Shlevey 6 - Meglio nella prima parte di gara, nella ripresa si limita più a distruggere che a costruire azioni offensive.

Ritchie 7 - Inizia a correre e non si ferma mai. Grande inserimento sul gol, si sacrifica in entrambe le fasi. (Dall'85' Murphy s.v.).

Perez 7 - Segna un gran bel gol con un inserimento da centrocampista, i suoi strappi mandano in crisi i Gunners. (Dal 78' Joselu 5.5 -Non entra molto bene in campo, si vede davvero poco).

Kenedy 6.5 - Si muove molto, aiuta anche i centrocampisti. Quando parte in ripartenza e trova spazio, diventa decisivo.

Gayle 6 - Un paio di buone azioni, poi pensa più a rimanere basso che ad attaccare lo spazio. Ma come al solito si sacrifica. (Dal 63' Slimani 6.5 - Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, si inventa un assist pazzesco per il gol decisivo).