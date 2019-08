Le pagelle del Nimes - Bernardoni evita la goleada, ingenuità di Martinez

Risultato finale: PSG-Nimes 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bernardoni 6,5 - Subisce tre reti ma è il migliore in campo degli ospite, senza di lui probabilmente il passivo sarebbe più pesante. Ottime le risposte specie nel primo tempo prima su Sarabia e poi su Draxler.

Alakouch 5 - Premesso che per nessun difensore al mondo in questo momento sia semplice marcare Mbappé, viene sempre superato con molta facilità dalla stella francese che sulla sua fascia fa il bello ed il cattivo tempo.

Briancon 6 - Uno dei pochi a salvarsi nella triste serata del Parco dei Principi, non facile fronteggiare avversari di simile livello. Svolge il suo compito in maniera diligente, si fa notare per qualche chiusura interessante.

Martinez 5 - Rovina la sua prestazione con l'ingenuità della prima frazione, consapevole della presenza del VAR allarga troppo il braccio e colpisce la sfera. Calcio di rigore ed il Paris Saint-Germain fa poca fatica a portarsi avanti.

Miguel 6 - Lo spagnolo Pablo Sarabia è un cliente abbastanza scomodo da contenere, viene spesso puntato dall'ex Siviglia ma pochissime volte cade nella trappole. Si lascia andare anche a qualche timida sovrapposizione lungo l'out mancino.

Bobichon 5,5 - Prova a metterci il fisico per arginare le azioni offensive della formazione parigina, buono il contributo e l'applicazione ma non basta. Visibilmente in difficoltà nel corso del secondo tempo.

Paquiez 5 - Uno dei migliori in campo della formazione ospite nel primo tempo, il mediano prova a tenere uniti i due reparti. Perde la bussola nella ripresa, una serie di errori che condannano il Nimes. Perde ingenuamente la sfera dal quale nasce il tris di Di Maria. (Dal 81' Valdivia sv).

Valls 5 - Rincorre i centrocampisti del Paris Saint-Germain, lo fa per tutta la partita, ma senza alcun costrutto. Non si segnala praticamente in nessuna azione del Nemis ed il centrocampo ospite si ritrova praticamente in inferiorità numerica. (Dal 90' Sainte Luce sv).

Ferhat 5 - Nel primo tempo si accende a tratti, suo il traversone per l'unico tentativo del Nimes con Ripart. Nel secondo tempo si spegne definitivamente, si dimentica completamente di Bernat nell'occasione della rete di Mbappé.

Ripart 6 - Non una partita facile per il centravanti del Nimes, pochi palloni giocabili per tutto il corso della sfida. Ha il merito di andare vicino al gol, anticipa Thiago Silva e mette i brividi ad Areola nell'unica occasione degli ospiti.

Philippoteaux 5 - Una prova non indimenticabile per il sette della formazione francese, si muove troppo poco per creare problemi a Kehrer. Per lunghi tratti fatica anche a retrocedere per dare una mano a Miguel. (Dal 72' Duljevic 5,5 - Viene servito pochissimo dai compagni uno degli ultimi arrivi).