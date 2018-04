Le pagelle del Nizza – Plea imprendibile, Saint-Maximin sbaglia troppo

Risultato finale: Angers-Nizza 1-1.

Benitez 7 - Protagonista come il collega di reparto, compie diversi interventi complessi. Molto bene anche in presa alta.

Souquet 6 - Stava per compiere un erroraccio, ma poi si riprende subito. Quando viene puntato soffre molto. Nel secondo tempo però chiude molto bene e riesce a conquistare la sufficienza.

Marlon 5.5 - Gioca una buonissima partita, ma nel finale compie un rinvio sciagurato che porta al pareggio dell’Angers.

Dante 6 - Non ha molto lavoro da compiere, riesce a gestire bene il posizionamento. Pochissime sbavature, l’azione parte spesso dai suoi piedi.

Le Marchand 6 - Nel primo tempo gestisce la difesa, non lascia spazi. Prova anche a sfondare, ma non trova molto spazio.

Lees-Melou 6.5 - Parte a basso regime, pian piano inizia a far girare la palla e ad inserirsi. Creando moltissimi pericoli.

Tameze 6 - Tocca molti palloni, l’azione parte sempre da lui. Fa da schermo davanti alla difesa, ma non riesce ad alzare il ritmo in alcune giocate.

Seri 6.5 - Diventa l’ago della bilancia. Prima si inserisce senza palla, poi confeziona un assist al bacio per Plea.

Srarfi 5.5 - Ci prova in un paio di occasioni, ma non riesce ad essere decisivo. Manca anche nell’uno contro uno. (Dal 74' Le Bihan 6 - Entra bene in campo, copre soprattutto nella sua zona di competenza).

Plea 7 - Uno dei migliori in campo. Nel primo tempo si appoggia molto ed è concreto, poi inizia ad allargarsi e a non dare punti di riferimento. Segna ancora, davanti al portiere non sbaglia mai.

Saint-Maximin 5 - Quando prova la giocata è sempre decisivo, ma poi si perde nel ricamo di troppo. Molte occasioni le sciupa per via di queste leggerezze. (Dall'86’ Sarr s.v.).