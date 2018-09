Le pagelle del Nizza - Balotelli delude, bene Atal

Risultato finale: Nizza-PSG 0-3.

Benitez 6 - Prova a fare di tutto pur di non subire le giocate del PSG, ma la difesa non regge come dovrebbe.

Atal 7 - Uno dei migliori in campo, mette pezze in continuazione sulle imbucate avversarie. Quando può cerca anche di attaccare.

Herelle 5 - I movimenti di Mbappé lo mettono in crisi, non riesce quasi mai a trovare la posizione. Soffre soprattutto sulle verticalizzazioni.

Dante 5.5 - Ben nel primo tempo, nella ripresa concede troppi spazi ed è troppo ruvido sulle giocate del PSG. Anche lui non brilla sulle imbucate.

Sarr 5 - Come il compagno di reparto non riesce a giocare una buona prova, i movimenti dei parigini lo mandano in crisi.

Coly 5 - Erroraccio che regala il primo gol al PSG. Prova a farsi perdonare, ma le sue accelerazioni vengono sempre bloccate. (Dal 46' Balotelli 5 - Impatto insufficiente, non riesce a prendere per mano i suoi).

Lees-Melou 5.5 - Un paio di buone giocate tra le linee, ma quando esce Makengo non trova più le giuste misure. La fisicità dei centrocampisti ospiti lo annulla.

Tameze 5 - Bene quando aggredisce, ma dal 20' in poi il PSG inizia a far girare la palla. E a lui gli gira la testa.

Makengo 6.5 - Tra le linee fa impazzire la difesa dei parigini, che non trovano mai le giuste misure. Esce per via di un infortunio. (Dal 28' Cyprien 4.5 - Perde la testa, con una gomitata a Neymar rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci).

Saint-Maximin 5 - Qualità immensa, ma non la dimostra mai. Troppe finte, troppe giocate inutili. I ricami non sono efficienti per partite come queste.

Maolida 6 - Bene nel primo tempo, si muove e non dà punti di riferimento. Nel secondo tempo cala, anche per via dell'uomo in meno. (Dall'80' Srarfi s.v.).