Le pagelle del Nizza - Saint-Maximin unica scintilla, Atal propositivo

Risultato finale: Olympique Marsiglia-Nizza 1-0

Benitez 6 - Fa buona guardia nelle molte occasioni in cui il Marsiglia si riversa in area. Non può nulla sul gol di Balo.

Jallet s.v. - Inizia bene ma è costretto a lasciare il campo al 30' per un infortunio.

Dal 30' p.t.: Burmer 5 - Il Marsiglia attacca su tutti i fronti e con Ocampos trova spesso la superiorità sulla sinistra. Leggero.

Herelle 6 - Il suo salvataggio di tacco in piena area piccola su tiro di Balotelli vale quanto un gol. Provvidenziale.

Dante 6,5 - Fa valere il suo strapotere fisico sulle palle alte e spesso si incarica di far ripartire l'azione.

Sarr 6 - Lotta senza paura ma Thauvin è un cliente tutt'altro che facile. Cresce alla distanza.

Lees-Melou 6 - Arrivano dalle sue giocate alcuni spunti interessanti in attacco. I suoi inserimenti contribuiscono a dare profondità alla manovra del Nizza.

Tameze 6 - Un po' lento a volte, ma utile nei contrasti dove bisogna far valere il fisico. Va spesso a cercare Saint-Maximin per provare ad innescare il contropiede.

Dal 34' s.t.: Sacko s.v. - Entra quando ormai le barricate del Marsiglia sono issate e non trova spazi per mettersi in evidenza.

Walter 5 - Prestazione non memorabile, manca di efficacia nell'arginare Thauvin sulla sua fascia di competenza.

Dal 22' s.t.: Cyprien 5,5 - Porta un po' di vivacità in più, ma è comunque troppa la facilità con cui il Marsiglia guadagna il fondo sulla destra.

Atal 6,5 - Tra i più propositivi in attacco, cerca di creare superiorità numerica, ma gli avversari sono molto solidi. A volte pecca di imprecisione.

Makengo 5,5 - Arcigno, cerca di impegnare la difesa avversaria senza tuttavia creare occasioni nitide.

Sant-Maximin 7 - Regge praticamente da solo l'intero peso dell'attacco del Nizza, convogliando sulla sua corsia quasi tutte le azioni più pericolose dei suoi. Gioca con grande generosità, ma dopo il vantaggio il Marsiglia si chiude e non ci sono più gli spazi per far far male.