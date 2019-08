Le pagelle del Norwich - Krul non crolla, difesa colabrodo. Si salva Pukki

Risultato finale: Liverpool-Norwich 4-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Krul 6,5 - Raccoglie il pallone dal sacco per quattro volte, ma evita l'imbarcata e si salva in una serata complicata per il Norwich. Gran riflesso su Henderson ad inizio ripresa, così come su Alexander-Arnold.

Aarons 4,5 - In bambola davanti alle iniziative combinate di Origi e Robertson. Il belga scherza con lui sul primo centro del Liverpool e gli sfugge in occasione del poker. Il battesimo di fuoco in Premier non è eufemisticamente da incorniciare.

Hanley 4 - È un'autorete il primo centro di questa Premier League: dopo appena sette minuti prende posizione su Firmino e, tratto in inganno dal cross velenoso di Origi, deposita il pallone nella propria porta.

Godfrey 4,5 - Soccombe alla forza d'urto del Liverpool e balla insieme al resto della linea quando la banda di Klopp spinge sull'acceleratore. Rivedibile il lavoro in compartecipazione con Hanley.

Lewis 4,5 - In avvio sembra intravedersi qualche buona premessa subito strozzata dall'onda rossa. Non sfonda a sinistra e si perde Van Dijk, che di testa fa tre a zero.

McLean 4,5 - Tocca pochi palloni e fallisce ogni tentativo di raccordare difesa e attacco. Era obiettivamente complicato far meglio: insufficienti le armi a sua disposizione per duellare alla pari con gli avversari.

Trybull 4,5 - Difficoltà immensa ad opporsi in qualche modo allo strapotere Reds. Fa quel che può ma lui e McLean non bastano a filtrare le iniziative della squadra di Klopp, che calcia da ogni posizione. Rientra alla base al settantesimo. (Dal 70' Hernandez 6 - Un destro bloccato agevolmente da Adrian).

Buendia 5,5 - Una scintilla in un match anche per lui terribilmente complesso: pallone visionario per il taglio alle spalle della difesa di Pukki, che accorcia le distanze. Per ampi tratti finisce lontano dai radar.

Stiepermann 5,5 - Nel naufragio del primo tempo è il solo a pungolare Alisson, con una conclusione che al ventiseiesimo costringe il brasiliano all'intervento in tuffo. Calo vertiginoso dopo l'intervallo che induce Farke a sostituirlo dopo cinquantotto minuti. (Dal 58' Leitner 6 - Ammonizione lampo dopo l'ingresso. Rimedia con la conclusione violenta che si stampa sulla traversa).

Cantwell 5 - Qualche bel lampo che però non lascia strascichi nel primo tempo. Come quando, dopo un rapido dai-e-vai con Lewis, sembra imbucare con la giusta tempistica per Pukki, che non trova l'angolo. Inevitabile l'involuzione nella ripresa.

Pukki 6 - Porta a casa quantomeno la soddisfazione di essersi sbloccato alla prima in Premier, perdipiù ad Anfield. Scatta con la giusta tempistica sull'imbucata di Buendia e supera Adrian in uscita con un radente che si deposita in buca d'angolo.