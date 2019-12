Le pagelle del Norwich - Pukki croce e delizia, rischi Krul

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Krul 6: l’intervento in occasione del gol di Vardy è un po’ goffo, poi però si riscatta con una prova attenta tra i pali e in uscita pur con qualche rischio.

Aarons 6.5: in una partita del genere, in casa della seconda, bisognava fare attenzione in fase difensiva. E lui non perde mai la concentrazione.

Zimmermann 7: dietro è perfetto, per poco non ci scappa pure il colpaccio da tre punti: il suo colpo di testa nel finale è stoppato a un passo dalla linea di porta.

Godfrey 6: si prende un rischio enorme nel finale, ritardando una spazzata. Non è bellissimo da vedere, ma sicuramente è efficace.

Byram 6: stesso discorso del suo compagno Aarons, una prova ordinata e senza rischi sulla fascia di sua competenza.

Tettey 6.5: giganteggia in mediana non tirando mai indietro la gamba.

Trybull 7: un vero e proprio leone in mezzo al campo: a tre minuti dalla fine viene sostituito perché aveva dato davvero tutto ciò che aveva. E pure qualcosa in più (dall’87’ Stiepermann sv).

Buendia 6.5: il filtrante per il vantaggio di Pukki è perfetto, poi si sacrifica molto per la squadra tra fase offensiva e difensiva (dal 93’ Vrancic sv).

McLean 6: taglia e cuce sulla trequarti, fa un grande lavoro oscuro per tenere corti i reparti tra il centrocampo e l’attaco.

Cantwell 6.5: è una spina nel fianco per la difesa del Leicester, crea scompiglio quando ha la palla tra i piedi (dall’85 Hernandez sv).

Pukki 6: si divora un gol, poi torna il Pukki che tutti conoscono e al secondo tentativo non sbaglia. Fa sognare il Norwich per una decina di minuti con il suo nono sigillo stagionale. E nella ripresa i rimpianti degli ospiti sono tutti per le due occasioni mancate dal finlandese