Le pagelle del Portogallo – André Silva non si ferma, bene la difesa

Risultato finale: Polonia-Portogallo 2-3.

© foto di Imago/Image Sport

Patrício 5.5 - Ha davvero poche colpe sul secondo gol, forse sul primo poteva fare qualcosa di più in uscita. Per il resto della sfida non rischia moltissimo.

Cancelo 6.5 - Una partita dai due volti. Davanti è devastante, non trova mai opposizione. Ma sulla fase difensiva manca qualcosa, i due gol arrivano su due errori di concentrazione da parte sua.

Pepe 6 - Con le buone e con le cattive porta a casa la prestazione. Il solito Pepe, sbaglia soltanto nell'atteggiamento.

Ruben Dias 6.5 - Limita un certo Lewandoski, fa passare davvero pochi palloni. Molto bene anche in fase di impostazione.

Mario Rui 6 - Dalle sue parti si affonda un po' troppo spesso, ma quando trova le misure riesce a gestire molto bene entrambe le fasi.

Neves 6 - Si muove molto tra le linee, non dà punti di riferimento agli avversari. Ma li dà ai compagni, tocca tantissimi palloni.

Carvalho 6.5 - Quando entra in percussione diventa devastante, non lo fermano praticamente mai. Sbaglia soltanto in alcune situazioni.

Pizzi 6.5 - Gioca con intelligenza tattica, sbaglia davvero poco. Si inventa un ottimo assist, André Silva ringrazia e segna. (Dal 75' Sanches 6 - Si divora un gol, ma comunque le sue qualità sono decisive in mezzo al campo).

Rafa Silva 6.5 - Grandissima giocata sul gol, con uno stop a seguire davvero da manuale. Nella ripresa si eclissa, non di vede quasi mai. (Dall' 85' Danilo s.v.).

André Silva 7.5 - Segna ancora, non si ferma davvero più. Gioca una partita eccellente, quando deve coprire non si tira indietro. Sta bene e si vede, si muove con naturalezza. E con una qualità non indifferente.

Bernardo Silva 7 - Segna un gran gol, con la complicità di Fabianski. Ma quando palleggia sul perimetro è un piacere per tutti. (Dal 90' Fernandes s.v.).