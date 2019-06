Le pagelle del Portogallo - B. Silva inventa, Guedes canta e porta la croce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rui Patricio 6 - Nulla di trascendentale, ma è sempre attentissimo nelle uscite, segue l'azione e non si fa mai sorprendere.

Semedo 6 - A volte un po' confusionario in fase offensiva, ma dietro non soffre praticamente mai l'attacco olandese.

Ruben Dias 6,5 - Almeno due chiusure provvidenziali, bella quella nel primo tempo su Bergwijn. Chiamato a sostituire Pepe, lo fa nel migliore dei modi.

Fonte 6,5 - Gestisce la difesa con la sua esperienza, facendo il Pepe della situazione. Serata fortunata: l'attacco avversario è quasi impalpabile.

Guerreiro 6,5 - Che sia forte in attacco è chiaro, ma sorprende la crescita difensiva. Perfette tutte le sue diagonali e, grazie all'agilità, contiene bene Dumfries.

Danilo 6,5 - Ripulisce ogni pallone sporco che arriva dalle sue porti, usa bene il fisico e l'intelligenza tattica. Un vigile urbano a centrocampo.

William Carvalho 6 - La solita quantità in mediana, mette ordine, recupera palloni. Fa il suo come al solito. Dal 90' Ruben Neves s.v.

Bruno Fernandes 7 - Nel primo tempo i tiri del Portogallo sono tre e portano tutti la stessa firma: l'ex Samp. Intraprendente, capace di sfruttare le sue doti di inserimento al meglio. Centrocampista-goleador, confermato. Dall'81' Moutinho s.v.

Ronaldo 6 - Ci si aspetta sempre la super-giocata, che stasera non arriva. Ma ci mette il solito mix di impegno e classe. E il carisma del leader, tanto che viene avvistato più volte mentre chiede ai compagni di ragionare, di usare la testa.

Guedes 7 - Canta e porta la croce. Rincorre Dumfries, sacrificandosi tanto in fase difensiva, lasciando poco spazio alle incursioni nel primo tempo. Nella ripresa, però, trova il gol che vale la Nations League con un tiro potentissimo da fuori area. Dal 75' Rafa Silva s.v.

Bernardo Silva 7 - Parlando strettamente di classe, non ce n'è uno che ne ha di più in campo. Nei suoi dribbling nasconde il pallone come pochi, è una spina nel fianco. E infatti la impacchetta lui l'azione della rete decisiva: a referto l'assist per Guedes.