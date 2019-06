Le pagelle del Portogallo - Ronaldo unico, Fernandes opaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rui Patricio 5.5 - Una parata su Shaqiri, ma anche due brividi che fa correre ai propri compagni. Non dà sicurezza.

Semedo 6 - Si tiene basso, ordinato in difesa, spinge anche può in difesa. Causa, però, il rigore del pari elvetico nella ripresa.

Pepe 6 - Non è proprio perfetto, alterne buoni movimenti ad altre difficoltà, alla fine ne esce con l'esperienza. Si fa male dopo un'ora di gioco e deve uscire. (dal 62' Fonte 6 - Tiene botta a Seferovic e compagni.)

Ruben Diaz 6 - Soffre Seferovic e Shaqiri nel primo tempo, ma se la cava così come nella ripresa.

Guerreiro 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Bruno Fernandes 5.5 - Stagione da urlo in patria, in Nazionale si tiene ai margini senza prendere l'iniziativa. Opaco il primo tempo, un po' meglio nella ripresa. (dal 93' Moutinho s.v. - )

Ruben Neves 6 - In fase di rilancio dell'azione non è sempre preciso, utile in fase di non possesso. Da segnalare, però, il lancio che apre il gol del 2-1

Carvalho 5.5 - A corrente alternata, sufficiente nella prima parte, meno intenso nella prima parte.

Bernardo Silva 7 - Senza infamia e senza lode nella prima parte. Parte bene, poi va a sprazzi, molto meglio nella ripresa.

Ronaldo 9 - Il solito Ronaldo: tre gol, strapotere fisico e tecnico. Un leader, autentico trascinatore anche in Nazionale. Un campione unico.

Joao Felix 5.5 - Si fa prendere dell'emozione di giocare con l'idolo Ronaldo. Timido nella prima parte, non cambia nella ripresa. Via dopo 70' (dal 70' Guedes 6 - Buono spezzone di gara)