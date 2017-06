Le pagelle del Portogallo U21 - Eurogol di Bruma, in ombra Fernandes

Risultato finale: Portogallo U21-Spagna U21 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Varela 6 - Subisce due reti senza avere colpe, soprattutto in occasione del primo viene beffato dalla sfortunata deviazione di Edgar Lè.

Cancelo 6,5 - Praticamente un'ala aggiunta nello schieramento di Rui Jorge ma con un occhio alla fase difensiva vista la presenza di Asensio, scodella tantissimi traversoni non sfruttati dai compagni.

Edgar Lè 6,5 - Sfortunatissimo in occasione della deviazione che regala il vantaggio agli spagnoli, si riscatta nel secondo tempo con il grandissimo salvataggio sulla linea di porta dopo il tiro di Asensio.

Semedo 5,5 - Poteva sfruttare meglio la grande quantità di calci piazzati battuti da Bruno Fernandes, troppo timido poi il suo intervento su Saul in occasione della rete della Spagna.

Rodrigues 5,5 - Si prende la briga di marcare da vicino Deulofeu, l'unica volta che se lo perde il Portogallo subisce il secondo gol.

Carvalho 5 - Non convince, sbaglia diverse transizione e non è mai pronto in occasione dei molti palloni giocati a centrocampo dal Portogallo. Dal 67' Paciencia 6 - Prova a dare maggior qualità all'attacco ma viene ben chiuso dalla difesa spagnola.

Neves 5,5 - Paga l'ammonizione, severe, ricevuta in avvio. Poco ruvido su Saul ma con il destro riesce molte volte a cambiare gioco da una fascia all'altra.

Sanches 6 - Quando si accende riesce a creare qualcosa di buono, gli manca chi nel reparto di centrocampo riesca ad accompagnare la sua azione. Dal 74' Horta sv

Bruno Fernandes 5,5 - Non la miglior prestazione del centrocampista della Sampdoria, si incarica di tutti i calci piazzati senza creare problemi alla retroguardia spagnola.

Podence 6,5 - L'uomo più pericoloso del Portogallo, nel primo tempo è sfortunato quando colpisce il palo prima del vantaggio della Spagna. Ad inizio della seconda frazione si scatena sfiorando diverse volte la rete. Dal 58' Bruma 7 - Una rete che vale il prezzo del biglietto, un eurogol che ha regalato qualche speranza ai lusitani.

Guedes 5 - E' mancata la sua stoccata a questo Portogallo, l'attaccante del PSG perde il duello con Vallejo e non calcia mai verso la porta di Kepa.