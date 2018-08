Le pagelle del PSG - A segno les etoiles, Areola sicuro

Risultato finale: Paris Saint-Germain-Angers 3-1

© foto di Insidefoto/Image Sport

Areola 6.5 - Tuchel gli dà fiducia al posto di Buffon e lui risponde con una parata straordinaria di piede su un Reine-Adelaide lanciato a rete oltre al tuffo nella ripresa sul tiro di Kanga. Incolpevole sul rigore di Mangani.

Marquinhos 6 - Quando i giocatori, specialmente Reine-Adelaide e Tait, dell'Angers gioca palla a terra e in velocità va in difficoltà. Ripresa più attenta.

Thiago Silva 6 - Sempre presente sui palloni di testa, guida la difesa con grande autorità. Meno brillante invece quando si trova di fronte alla rapidità degli attaccanti dell'Angers.

Kimpembe 6 - Copre il ruolo di esterno nella difesa a tre. Si sgancia spesso anche in sovrapposizione su Di Maria cercando il traversone.

Meunier 6 - Percorre tutta la fascia come in Nazionale, Tait gli dà parecchio lavoro questa sera. Preciso l'assist per il vantaggio siglato da Cavani.

Kehrer 5.5 - Sente l'esordio con la maglia del PSG. Commette troppe leggerezze e atterra Tait in area nell'azione che porta all'1-1. Grande talento, ma oggi è rimandato (Dal 46' Nsoki - Entra bene in partita facendo vedere buoni spunti).

Rabiot 6.5 - Quando ha il pallone fra i piedi cerca sempre l'imbucata verso le punte con passaggi che sono molto delicati. Bene anche in fase di interdizione.

Di Maria 6.5 - Gioca troppo lontano dalla porta e quindi è meno pericoloso sotto porta. Si sacrifica molto per i compagni e serve a Mbappé un pallone straordinario in occasione del 2-1 (Dall'86' Draxler sv).

Neymar 7 - Pesca spesso la rapidità di Mbappé con palloni che sono cioccolatini. Chiude i conti realizzando il gol del 3-1.

Mbappé 7 - Viene sempre accerchiato da almeno tre avversari ed è molto difficile lasciare il segno nel primo tempo. Il gol del 2-1 però è un'autentica chicca.

Cavani 7 - Quando ha il pallone fra i piedi è una sentenza. Impiega dodici minuti a tornare al gol dopo l'infortunio patito al Mondiale. Colpisce anche un palo di testa (Dal 72' Nkunku sv).