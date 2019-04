Le pagelle del PSG - Bernat croce e delizia. Mbappe vivido

Risultato finale: Lille-PSG 5-1

Areola 4,5 - Incassa cinque reti venendo bersagliato per gran parte dell'incontro.

Meunier 5 - Firma un goffo autogol, sul cross di Ikoné, uscendo anzitempo a causa di un infortunio (dal 24' Diaby 5,5 - Subentra a Meunier pensando più ad attaccare che a difendere).

Dagba 5,5 - Ricopre distrattamente il ruolo di difensore centrale di destra concedendo qualche metro di troppo agli avversari.

Thiago Silva 6 - Dirige autoritariamente la retroguardia del PSG alzando bandiera bianca per un problema al ginocchio destro (dal 16' Kehrer 5,5 - Sostituisce l'infortunato Thiago Silva offrendo una prestazione non brillantissima in fase difensiva).

Kimpembe 5,5 - Disputa una prestazione altalenante compiendo, suo malgrado, diversi errori sotto l'aspetto difensivo.

Bernat 5 - Realizza rapacemente la rete dell'1-1 prima di farsi espellere, con un rosso diretto, per un fallo da ultimo uomo ai danni di Pépé.

Dani Alves 5 - Inizia positivamente calando drasticamente con il passare dei minuti.

Paredes 5,5 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo non prendendosi grosse responsabilità in fase d'impostazione.

Verratti 5,5 - Interpreta generosamente il ruolo di mezzala badando più ad interdire che a costruire.

Mbappé 6,5 - Svaria, in maniera imprevedibile, lungo il fronte d'attacco del PSG servendo l'assist del 1-1 a Bernat e vedendo annullare due reti.

Draxler 5 - Veste i panni della seconda punta rischiando, nella ripresa, l'espulsione per doppio giallo (dall'85' Kurzawa sv - Prende il posto di Draxler non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).