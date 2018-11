Le pagelle del PSG - Brillano Mbappé e Neymar, Verratti prezioso

Risultato finale: Paris Saint-Germain-Lille 2-1

Buffon 6 - Rischia la frittata nel primo tempo, per il resto regolare amministrazione e zero parate.

Marquinhos 6,5 - Si francobolla a Bamba lasciando poco spazio all’avversario giocando spesso d’anticipo (Dal 90’ Nsoki sv).

Thiago Silva 7 - Neutralizza un attaccante molto rapido come Leao senza mai consentire al suo diretto avversario la conclusione a rete.

Kehrer 6,5 - Interrompe sempre l’azione avversaria facendo ripartire anche i compagni di squadra. Unico neo: il fallo di mano evitabile che ha ridato speranze al Lille.

Meunier 6 - Scende spesso sulla fascia destra andando a guadagnare il fondo con regolarità. Non sempre precisi i cross.

Verratti 6,5 - Un po’ nervoso il centrocampista italiano in certi frangenti ma la sua qualità è tanta ed è al servizio della squadra (Dal 90’ Rabiot sv).

Draxler 6 - Parte molto bene dialogando con i compagni, perde un po’ di smalto con il passare dei minuti ma è comunque efficace.

Bernat 6 - Dalla sua parte Pepe punge con costanza nel primo tempo, ripresa più tranquilla (Dal 90’ Diaby sv).

Neymar 7 - La gabbia che Galtier ha disegnato non gli lascia tregua per gran parte del match, ma è suo l’assist che porta al gol del vantaggio Mbappé. Chiude poi il match realizzando il 2-0.

Mbappé 7 - Si mette spesso in proprio senza però lasciare il segno, ma appena ha un pallone giocabile non perdona e sblocca il match.

Di Maria 6,5 - Per poco non segna da calcio d’angolo ma da un giocatore della sua qualità ci si aspetta sempre qualcosa in più.