Le pagelle del PSG - Cavani, manca il gol. Mbappé forza della natura

Areola 5,5 - Clean sheet, ma non sempre perfetto il portiere francese, schierato titolare per fargli assaporare il terreno di gioco prima della Champions League.

Nkunku 6 - Adattato a terzino destro per l'occasione, lui che di mestiere fa soprattutto il centrocampista, tiene la linea difensiva e poche volte s'avventura in proiezioni offensive.

Marquinhos 7 - Un gol con la fascia di capitano al braccio, probabilmente questo giorno difficilmente lo dimenticherà. Il brasiliano, poi, difensivamente non soffre mai. Ormai è maturo, guardategli il bicipite sinistro.

Kehrer 6,5 - Con la Germania, mercoledì scorso, ha giocato da esterno alto. Oggi invece, col PSG, si ritrova a fare il difensore centrale. Uno con la sua tecnica là in mezzo può anche essere un lusso e stasera lo è. Ottima gara.

Bernat 7 - Il terzino del PSG farebbe il fantasista in tante altre squadre. A proposito di tecnico, un terzino come lui sembra un po' il Cancelo della Juve, ma proiettato a sinistra.

Verratti 7 - Una sola frazione in campo perché deve riposare per il Napoli. Ma 45 minuti da prendere come modello per chiunque voglia fare il centrocampista box-to-box: avanti e indietro, qualità e quantità, no stop. Dal 46' Diarra 6 - Non alza i ritmi, tocca tanti palloni, una prova sufficiente.

Rabiot 6,5 - Ormai gioca da mediano e pian piano sta crescendo anche lui. Oggi a condire la sua prestazione un gol di testa con un bell'inserimento sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dall'86' Rimane s.v.

Draxler 7 - Il suo gol è un rigore in movimento, ma la sua prova è una medaglia al valore della partecipazione alla manovra. Ogni azione parte da lui, la rete è il giusto merito.

Mbappé 7,5 - A tratti sembra una vera forza della natura. A volte sbaglia la scelta, è poco lucido, ma quando prende palla e parte non lo fermi neanche se imbastisci un posto di blocco.

Cavani 6 - Si sacrifica per la squadra, fa un gran lavoro, ma deve ritrovare il cinismo sotto porta di un tempo. E' un attaccante che tutti vorrebbero e se si sbloccasse tornerebbe ad essere devastante.

Di Maria 7 - Un'oretta in campo basta per dimostrare l'immensa classe di uno che ha vinto anche una Champions League da protagonista. A volte passa sottotraccia, ma il suo apporto è determinante anche stasera: due assist a referto, mica male. Dal 59' Diaby 7 - Ottimo impatto sul match. Assist a Mbappé e gioia personale. Se ne parlerà ancora, starete a vedere.