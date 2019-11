Le pagelle del PSG - Di Maria illuminante. Icardi decisivo

Risultato finale: Brest-PSG 1-2

Sergio Rico 5,5 - Sostituisce in extremis l'infortunato Keylor Navas non risultando esente da colpe in occasione dell'1-1 avversario.

Dagba 6 - Viaggia regolarmente lungo l'out di destra attaccando e difendendo con il medesimo impegno.

Thiago Silva 6,5 - Guida sapientemente la difesa di Tuchel rendendosi protagonista di diverse chiusure degne di nota.

Diallo 6,5 - Affianca disciplinatamente Thiago Silva non badando a grossi fronzoli in fase difensiva.

Kurzawa 5,5 - Corre lungo la corsia di sinistra subendo, diverse volte, l'intraprendenza offensiva di Court.

Verratti 5,5 - Veste i panni della mezzala non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva (dall'81' Marquinhos sv - Subentra all'acciaccato Verratti non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Gueye 6 - Gioca davanti alla difesa conferendo il giusto equilibrio tattico agli uomini di Tuchel.

Draxler 5,5 - Interpreta nervosamente il ruolo di intermedio di centrocampo cercando, e non trovando, la giocata decisiva.

Sarabia 6 - Inizia con il piede, calciando un paio di volte a rete, prima di calare progressivamente con il passare dei minuti (dall'81' Choupo-Moting 6,5 - Prende il posto di Sarabia propiziando, con un suo cross, la rete del 2-1).

Cavani 5,5 - Lotta lungo l'intero fronte d'attacco dimostrandosi stranamente poco lucido sotto porta (dall'81' Icardi 7 - Entra in campo al posto di Cavani realizzando rapacemente la rete decisiva).

Di María 7,5 - Regala lampi della sua immensa classe firmando, con un tocco sotto dei suoi, la rete dell'1-0.