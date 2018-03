Le pagelle del PSG - Di Maria mattatore, Dani Alves decisivo

Nizza-PSG 1-2

Areola 6 - Esente da colpe sul gol di Saint-Maximin. Qualche uscita a vuoto, ma anche un grande intervento su Balotelli nella ripresa.

Dani Alves 6,5 - Tutta la partita non è delle migliori. Viene saltato più del solito, ma poi trova la rete decisiva con un bel colpo di testa. La vittoria porta la sua firma.

Thiago Silva 6 - Difficilmente concede spazio centralmente agli attaccanti del Nizza, che sfondano dalle fasce. Prestazione diligente.

Kimpembe 5,5 - Non sempre concentrato, perde troppo spesso l'uomo da marcare, come in occasione della traversa di Balotelli nel secondo tempo.

Yuri Berchiche 5,5 - Tanti chilometri macinati, come al solito. Qualche buon cross pure, ma in fase difensiva, contro la velocità del Nizza, va in difficoltà. Dal 46' Kurzawa 6 - Entra bene, con l'attenzione giusta per restare su Saint-Maximin

Verratti 6 - Qualità e quantità come al solito. Non brilla, ma risulta molto utile all'equilibrio del centrocampo. Rifinisce con precisione.

Rabiot 6,5 - Di classe, ma anche di muscoli e sostanza. Gestisce bene il possesso palla e nel finale trova l'assist perfetto, morbido, per il gol decisivo di Dani Alves.

Draxler 6 - Gioca da mezzala, adattato, ma si destreggia abbastanza bene. Il piede è educato e si vede. Dal 76' Lo Celso s.v.

Mbappé 6,5 - Combina sempre con Di Maria, con la sua velocità mette in grandissima difficoltà Sarr e Le Marchand. Va anche vicino al gol in un paio di occasioni.

Cavani 5,5 - Non è in giornata. Comincia bene, con un paio di buone occasioni. Poi però non si rende quasi mai pericoloso. Dal 77' Meunier s.v.

Di Maria 7 - E' il migliore in campo. Pimpante, intraprendente, talentuoso eccome. Il suo gol è frutto di un'azione personale con dribbling su Dante. Poi regala un altro paio di colpi di fino, col tacco o con la rabona. Il mattatore della giornata è lui.