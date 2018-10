Le pagelle del PSG - Disneyland Paris, Neymar guest star

Risultato finale PSG-Stella Rossa 6-1

Areola 6 - Una partita da spettatore non pagante, la Stella Rossa centra lo specchio della porta in un'unica occasione, quella del gol della bandiera, sul quale il portiere non ha alcuna responsabilità.

Meunier 7 - La fascia destra è il suo regno, da lì non passa nessuno. Gli attaccanti serbi non lo mettono mai in difficoltà lasciandolo libero di proporsi anche in avanti; un errore letale come dimostra l'assist per Di Maria in occasione del quarto gol.

Kimpembe 6 - Gli attaccanti serbi non lo mettono mai in difficoltà, lui si limita a mantenere la posizione senza spingersi più di tanto in avanti.

Silva 6 - Comanda il reparto con autorità anche se quella di stasera può essere considerata come una serata libera. Sempre preciso e puntuale, difficile trovarlo fuori posizione. (Dal 76' Kehrer s.v.).

Bernat 6.5 - Gioca al posto dell'infortunato Kurzawa, non lo fa di certo rimpiangere. Spinge sulla sinistra creando sempre la superiorità numerica in attacco, proprio la fascia dove nascono la maggior parte delle azioni francesi.

Verratti 6.5 - Solite geometrie per l'abruzzese, ormai un punto fermo del PSG: cambiano gli allenatori e i compagni di reparto, ma lui è sempre lì. Gioca con intelligenza e senza strafare, una prova di quantità e qualità.

Rabiot 6.5 - Dal suo sinistro educato partono i suggerimenti per gli avanti parigini: difficile coglierlo in fallo. Ha il grande merito di recuperare palla nell'azione del 2-0.

Mbappe 7 - Le sue qualità non si discutono, ma tende a strafare diventando irritante. Si fa perdonare con il gol del 5-1 e con l'assist a Neymar, uno spettacolo per gli occhi. Ma avrebbe potuto comunque fare di più. (Dal 76' Choupo-Moting s.v.).

Neymar 8 - Una punizione gioiello per domare gli avversari, un sinistro al volo per ghermirli, un destro a giro per incatenarli : il signore del Parco dei Principi è senza dubbio lui. I serbi non lo fermano mai, neanche con le cattive. Una serata da incorniciare per il brasiliano, sempre più protagonista in un PSG stellare. (Dall'82' Draxler s.v.).

Di Maria 7 - Una botta rischia di farlo uscire anzitempo, ma l'argentino è difficile da buttare giù sia dagli infortuni sia dagli avversari. Bravo negli inserimenti così come nelle accelerazioni, si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol firmando il poker che manda in ghiaccio la partita.

Cavani 7 - I difensori serbi non possono rappresentare un ostacolo per lui. Cerca il gol in tutti i modi, non ci sta a passare per quello che interpreta semplicemente la parte della spalla di Neymar e lo trova con un'azione personale che dimostra tutta la sua caparbietà.