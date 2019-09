Le pagelle del PSG - Gueye il migliore, Di Maria goleador

Risultato finale: Psg-Real Madrid 3-0

Navas 6 - Mai impegnato. Un brivido solo sui gol giustamente annullati a Bale e Benzema.

Meunier 7 - Non soffre in fase difensiva e chiude la partita con un contropiede in coppia con Bernat

T. Silva 6.5 - Con esperienza non concede mai spazio a Benzema. Solido e preciso.

Kimpembe 6.5 - Come il compagno non sbaglia nulla. Livello difensivo altissimo.

Bernat 6.5 - Cross offensivi. ripiegamenti difensivi. Nel finale timbra l'assist per il 3-0 a firma di Meunier.

Verratti 6.5 - Non ruba l'occhio ma è tremendamente concreto. Sta acquisendo la maturità che gli mancava per confermarsi tra i grandissimi.

Marquinhos 6.5 - Oggi agisce da regista e non sfigura. Esce per un problema muscolare. (dal 70' Herrera 6 - Ingresso di personalità. Tiene bene palla).

Gueye 7.5 - Partita eccezionale dell'ex Everton. Quantità e qualità. Recupera un'infinità di palloni.

Sarabia 6 - Non la sua miglior partita ma si impegna e dà una mano alla squadra. (dall'89 Diallo s.v.)

Icardi 6 - Partecipa attivamente al primo gol. Non troppi palloni toccati ma comunque una gara positiva nel complesso. (dal 60' Choupo-Moting

6 - Più presente di Icardi ma anche molto impreciso sotto porta)

Di Maria 7 - Primo tempo dove ammazza la partita con una doppietta. Nella ripresa meno presente ma comunque decisivo per questa vittoria fondamentale.