Le pagelle del PSG - Icardi ancora in gol, doppietta di Mbappé

Paris Saint-Germain - Amiens 4-1 (10' Mbappé, 46' Neymar, 65' Mbappé, 70' Mendoza, 84' Icardi)

Navas 6.5 - Non compie molte parate nel primo tempo, nella ripresa ci mette le mani in un paio di occasioni e diventa decisivo. Incredibile la parata sul tacco di Dibassy. Sulla rete di Mendoza non ha nessuna responsabilità.

Meunier 6 - Spinge poco nella prima parte di gara, nella ripresa è sicuramente più propositivo e quando può si fa trovare sempre pronto. Nel finale di gara gioca da centrocampista aggiunto.

Silva 6 - Buona prova da parte del brasiliano che come sempre gestisce a meraviglia la linea difensiva. Lascia il campo nel secondo tempo per un problema fisico. (Dal 58' Kehrer 6 - Entra molto bene a gara in corso, gestisce al meglio il reparto arretrato).

Diallo 6 - Buon inizio, concede poco e nulla alla difesa ospite. È costretto ad uscire dal campo per via di un problema muscolare. (Dal 22' Verratti 6 - Qualche disattenzione di troppo dove commette qualche fallo, ma nel complesso gioca una buona gara).

Bernat 6.5 - Non forza mai la giocata, anzi. Attento in entrambe le fasi, non lascia mai lo spazio agli esterni dell'Amiens. Buona prova, gioca con calma ed intelligenza. Nel finale si fa vedere spesso in area, da applausi l'assist per il quarto gol di Icardi.

Marquinhos 6 - Da centrocampista non ha molto lavoro da svolgere, dopo 20' torna a ricoprire il ruolo di difensore e nonostante qualche svarione porta a casa una prestazione sufficiente.

Paredes 6.5 - È il fulcro del gioco di questa squadra, distribuisce palloni e crea calcio in ogni occasione. Ha avuto una crescita esponenziale, ma soprattutto sta avendo la giusta continuità.

Di Maria 7 - Va a tratti, ma quando inventa per i compagni è imprendibile. Anche se gioca a fasi alterne rimane uno dei giocatori di maggior qualità di questa squadra. (Dall'86' Sarabia s.v.).

Neymar Jr 7 - L'atteggiamento lo conosciamo, ma quando inizia a giocare a calcio fa la differenza. Ancora un gol, da evidenziare anche l'assist per Mbappé in occasione dell'1-0.

Mbappé 8 - Una doppietta per festeggiare il suo compleanno e distruggere un altro record. L'enfant prodige continua a segnare con una facilità impressionante, sta vivendo un momento incredibile. Sorrisi nel finale quando regala un autografo ad un piccolo tifoso che invaso il campo per poterlo abbracciare.

Icardi 7 - Dieci palloni toccati, un gol. Si fa vedere poco e spesso rimane fuori dal gioco, ma quando il pallone spiove dalle sue parti non sbaglia quasi mai. Un animale d'area, ormai i numeri parlano chiaro.