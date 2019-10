Le pagelle del PSG - Icardi timbra, Bernat in ombra

Risultato finale: Galatasaray-PSG 0-1

Navas 6.5 - Poco impegnato, ma quando il Galatasaray si affaccia dalle sue parti risponde presente.

Meunier 6.5 - Si tiene molto alto, spinge e crossa sulla fascia. Dalle sue parti c'è spazio per lanciarsi.

Thiago Silva 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo.

Kimpembe 6.5 - Non deve sudare tanto per contenere Falcao e soci. Coppia affiatata con Silva.

Bernat 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Gueye 6 - Parte bene, poi è poco intraprendente, senza infamia e senza lode in mezzo al campo. Ha vissuto serate migliori.

Marquinhos 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi anche se si limita troppo al compitino.

Verratti 6.5 - Si accende a sprazzi, ma l'idea da cui nasce il gol di Icardi è geniale.

Di Maria 6 - L'uomo più pericoloso del PSG, ma sbaglia anche troppo sotto porta. (dall'83' Herrera s.v. - )

Icardi 7 - L'argentino sceglie la Champions per il primo gol con i francesi. Si ricorda come si segna ed è già molto per Tuchel. Cercherà di rendersi utile nelle prossime partite. (dal 61' Mbappe 6 - Ha smania di entrare, ma non riesce a timbrare il cartellino).