Le pagelle del PSG - Kehrer e Buffon colpevoli, Bernat positivo

Risultato finale: PSG-Manchester United 1-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buffon 5 - Prende tre gol, ma soprattutto sul secondo ha evidente responsabilità. Dispiace, ma la Champions rimane un miraggio nella sua splendida carriera.

Kehrer 4.5 - Brutta, bruttissima prestazione in difesa. Male nel primo gol, non si riprende. Non dà sicurezza al reparto. (Dal 70' Meunier s.v. )

Thiago Silva 6 - Fa quello che può ma accanto a lui combinano un disastro dopo l'altro.

Kimpembe 5 - Quel fallo di mano al 93' se lo ricorderà per tanto, tantissimo tempo.

Dani Alves 5.5 - Non basta solo l'esperienza. Gara in chiaroscuro. Non riesce a prendere per mano i parigini nei momenti chiave. (Dal 90' Cavani s.v. )

Marquinhos 5.5 - Non convince nemmeno lui. Sì, gioca in un ruolo non proprio suo, ma poco filtro in mediana.

Verratti 5 - L'italiano continua a deludere. Poteva essere la sua serata e invece aumentano i rimpianti. Troppa discontinuità.

Bernat 6 - Un gol e un palo. Lui è l'attaccante più pericoloso del PSG. Peccato che giochi sulla fascia e ciò faccia capire la serata difficile.

Draxler 6 - Fino a quando è in campo uno dei giocatori più pericolosi. Tanto movimento e assist invitanti. Si fa male ed è abbandonare il campo. (Dal 70' Paredes 5 - Entra in campo e quasi rischia il rosso. Ingresso inutile o quasi.

Di Maria 6 - Sfiora il gol, ma non è fortunato. Ci prova fino alla fine, ma non basta.

Mbappé 5.5 - Tanto movimento e incisività in avanti. Sfiora anche la rete, ma nei momenti decisivi floppa.