Le pagelle del PSG - Marquinhos regista con i fiocchi, Mbappé travolgente

Risultato finale: PSG-Nimes 3-0

Areola 6 - Spettatore non pagante della prima giornata al Parco dei Principi, non si scompone nonostante le voci di mercato e osserva i suoi conquistare una facile vittoria. Il Nimes non inquadra mai lo specchio della porta.

Kehrer 6,5 - Rispetto alla Supercoppa, dove aveva fatto male, viene spostato da terzino destro. Buona la prova del tedesco che non disdegna le sovrapposizioni, peccato per l'assist geniale non andato a segno per Sarabia nel primo tempo. (Dal 76' Meunier sv).

Thiago Silva 6 - Soltanto in un'occasione viene anticipato da Ripart, per il resto l'ex centrale del Milan non commette sbavature. Svolge il suo compito senza troppi patemi d'animo. (Dal 80' Paredes sv).

Diallo 6 - Si lascia andare a qualche discesa palla al piede, buona tecnica per il difensore arrivato dal Borussia Dortmund che non stecca la prima davanti al suo nuovo pubblico.

Bernat 6,5 - Spinge di meno rispetto al solito, il terzino spagnolo predilige il palleggio che la corsa nel primo tempo. Nel secondo tempo trova maggiori spazi per avanzare e timbra l'assist per la rete di Mbappé.

Draxler 6,5 - Preferito a Di Maria e Paredes nell'undici iniziale, il tedesco svolge bene le due fasi e si avvale di un'ottima proprietà di palleggio. Meritava anche il gol, sbatte però contro Bernardoni.

Marquinhos 7 - Da difensore centrale ormai è pronto a laurearsi come metronomo, centellina il gioco del PSG con tranquillità e precisione. Da applausi il lancio con il contagiri per l'inserimento di Bernat dal quale nasce il gol di Mbappé.

Verratti 6,5 - Come quasi in ogni partita del PSG c'è spazio per i lampi di classe del centrocampista italiano, una giocata nel primo tempo infiamma il Parco dei Principi. Un piacere vederlo gestire la sfera.

Sarabia 6 - Esce tra gli applausi dei propri tifosi, l'ex Siviglia è il colpo di questo mercato. Lo spagnolo prova a rendersi pericoloso in più di un'occasione, scalda le mani a Bernardoni ma ancora da affinare l'intesa con i compagni. (Dal 64' Di Maria 6,5 - Come in Supercoppa, il Fideo ci mette soltanto cinque minuti a lasciare il timbro in questa sfida).

Cavani 7 - Il primo gol della stagione del Paris Saint-Germain porta la firma del Matador, freddo e deciso dal dischetto per battere l'ottimo Bernardoni. Conferma la grande intesa con Mbappé.

Mbappé 7,5 - Imprendibile, travolgente e incisivo. Tutte le migliori qualità per la stella francese del PSG, semina il panico fin dai primi minuti tra le maglie della difesa del Nimes. Nella ripresa si accende, timbra il cartellino e serve l'assist per Di Maria con in mezzo altre grandi giocate.