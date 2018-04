Le pagelle del PSG - Mbappé imprendibile, Cavani implacabile sotto porta

Risultato finale: Paris Saint-Germain-Monaco 3-0

Trapp 6 - Graziato dal VAR quando esce a vuoto sul colpo di testa di Falcao, ha però il merito di chiudere bene sul primo palo sulla conclusione di Lemar.

Dani Alves 6 - Accompagna spesso l’azione sulla fascia destra facendo partire dei buoni cross verso il centro. Preciso in difesa.

Kimpembe 6.5 - Non rischia nulla nonostante abbia di fronte un giocatore del calibro di Falcao. Compie delle chiusure veramente eccellenti.

Thiago Silva 6 - Qualche indecisione nella fase centrale del match ma mette in campo sempre grande tranquillità nelle chiusure.

Berchiche 6 - Non lascia mai lo spazio a Lemar di crossa verso il centro dell’area. Positivo l’apporto nella fase di spinta.

Verratti 6.5 - Recupera molti palloni in mezzo al campo, dando il via ad alcune buone ripartenze della sua squadra (Dal 69’ Lo Celso 6 - Buono spezzone di gare per il centrocampista).

Rabiot 6.5 - Aggredisce molto alto i portatori di palla del Monaco inducendoli anche all’imprecisione. Gara di sostanza.

Draxler 6.5 - Si inserisce costantemente nella manovra offensiva, vicino al gol al termine della prima frazione di gara (Dall’83’ Diarra sv).

Di Maria 6.5 - Si muove sempre molto sulla sinistra, punge in maniera letale quando Mbappé lo mette in condizione di battere a rete (Dal 52’ Pastore 6 - Buono l’impatto sul match, fa vedere buone giocate e si fa vedere dalle parti di Subasic).

Cavani 7 - Apre e chiude la gara. Gioca molto per la squadra dialogando con i propri compagni di reparto, si rivela troppo altruista in certi frangenti anche quando dovrebbe battere a rete.

Mbappé 7 - A tratti imprendibile, fa ammattire la retroguardia del Monaco. Si guadagna il rigore del vantaggio, serve a Di Maria un cioccolatino che il Fideo deve solo scartare.